Une centaine de familles se disent exclues du relogement

Les différents bidonvilles sont en voie de démolition

La plupart de ces familles qui n’ont pas bénéficié d’un logement affirment avoir été recensées avant l’année 2007.

La dernière opération de relogement dans la capitale s’est déroulée non sans engendrer des protestataires. A Bordj El Bahri, une centaine de familles ont déposé leurs recours auprès des instances de la wilaya. Elles s’estiment lésées par les pouvoirs publics qui les ont exclues du relogement. Ces familles sont issues du bidonville de Coco Plage, un lieu pris en sandwich entre un lotissement d’habitation tentaculaire et un oued hautement pollué.

Le problème que pose l’exclusion de ces familles de l’opération de relogement réside dans le fait que ces dernières se sont retrouvées sans toit, puisque les baraques qu’elles occupaient dans le bidonville ont été démolies aussitôt l’opération de relogement achevée. «Nous occupions une baraque dans le bidonville de Coco Plage. Maintenant que les pouvoirs publics l’ont démolie, nous nous retrouvons à la rue avec femmes et enfants», confie un citoyen écarté du relogement.

Signalons que la plupart de ces familles qui n’ont pas bénéficié d’un logement affirment avoir été recensées avant l’année 2007, une date butoir, qui s’avère aussi une condition sine qua non pour ouvrir droit à un logement. «Cela fait 17 ans que je suis dans ce bidonville. J’ai été recensé par les services de l’APC avant 2007. Cependant, je n’est pas bénéficié d’un logement», fulmine un habitant du bidonville, en brandissant un document qui conforte ses propos.

Et d’ajouter : «Je vais suivre la démarche réglementaire pour recouvrer mon droit, à savoir le dépôt d’un recours auprès des instances de la wilaya. C’est tout ce qui me reste à faire. J’espère seulement que mon recours sera étudié sérieusement, car il s’agit de mon avenir et de celui de mes enfants.» En attendant l’aboutissement de son recours, ce père de famille occupe, avec ses six enfants, un garage désaffecté au quartier l’Abattoir.

Les responsables locaux, y compris le président de l’APC, ont reçu ces citoyens à maintes reprises, «nous avons été reçus par le maire, qui a reconnu la véracité de nos propos. Ils nous a demandé de faire des recours, sachant que l’APC n’a pas vraiment d’influence, puisque la décision finale revient aux services de la wilaya», explique-t-il. «Nous lançons un appel au wali afin qu’il se penche sur notre cas, d’autant plus que la majorité d’entre nous détiennent des documents qui les confortent dans leur contestation, à savoir les documents du recensement d’avant 2007», affirme ce père de famille.

Outre cet aspect de la question, les exclus du relogement affirment que le travail d’enquête et de recensement fait par les services de l’APC a été sinon bâclé, du moins présente des insuffisances avérées, «il n’est pas à démontrer que les commissions chargées d’effectuer l’enquête et le recensement des occupants du bidonville ont bâclé le travail. Il y a des citoyens qui méritent d’être relogés, mais qui ne l’ont pas été», concluent nos interlocuteurs.