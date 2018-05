Une campagne de don de sang à l’occasion du Ramadhan

Réagissez

La direction de la santé de la wilaya d’Alger lance à compter du 15 mai, une campagne de don de sang au niveau de plus de 50 mosquées à Alger durant le mois sacré de Ramadhan, et ce, en collaboration avec l’Agence nationale du sang (ANS) et la direction des affaires religieuses, a indiqué une responsable de cette instance. «Initiée par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière en collaboration avec l’Agence nationale du sang et la contribution de la direction des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya d’Alger, cette campagne de solidarité sera lancée le 15 mai(hier, ndlr) au niveau de la mosquée de Beni Messous et s’étalera jusqu’au 12 juin, touchant ainsi 53 mosquées», a précisé à l’APS la responsable des activités sanitaires et des produits pharmaceutiques, Dr Bourkich Nadia.

Cette campagne a pour objectif de collecter une quantité suffisante de sang pour couvrir les besoins des services des urgences médicales, de maternité, de pédiatrie et de chirurgie, outre les maladies du sang, comme la thalassémie et l’hémophilie. Des cliniques mobiles dotées d’équipements sophistiqués seront mobilisées à cet effet près des mosquées. A ce propos, Mme Bourkich a invité tous les citoyens âgés de 18 à 65 ans, en bonne santé, à prendre part à cette campagne, leur assurant que «le matériel utilisé sera stérile et à usage unique». La direction de la santé d’Alger, qui a collecté durant le mois de Ramadhan 2017 près de 5700 poches de sang, aspire cette année à augmenter la quantité afin d’éviter le manque, notamment pour les groupes sanguins rares.

S’agissant du programme de sensibilisation prévu pour le mois du Ramadhan, Mme Bourkich a fait état de l’organisation à la wilaya d’Alger, depuis le 2 mai, de campagnes et de portes ouvertes au niveau de 10 établissements sanitaires de proximité encadrées par des équipes médicales, pour prodiguer des conseils sur les maladies chroniques et les dangers dus au jeûne pour les personnes diabétiques, les asthmatiques et les hypertendus.