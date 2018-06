La plage rocheuse du port El Djamila à Aïn Benian

Un refuge pour les passionnés de la pêche durant le Ramadhan

Depuis le début du mois de Ramadhan, le quai de la plage Rocheuse El Djamila, dans la commune de Aïn Benian, (ouest d’Alger), est tous les jours pris d’assaut par de plus en plus de pêcheurs amateurs, qui y affluent tant de la commune de Aïn Benian que des communes avoisinantes pour «tenter une prise» et passer un agréable moment, en attendant l’iftar, a-t-on constaté sur place.