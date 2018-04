Réagissez

Du matériel spécifique pour le nettoiement de la voirie

Des moyens humains et matériels sont réquisitionnés pour la couverture de la saison. Durant le mois de Ramadhan, les prévisions de l’Epic sont estimées à 4000 tonnes/jour.

A l’approche de la saison estivale, l’Epic Extranet s’est d’ores et déjà mis au diapason des exigences de la saison, dont les activités génèrent plus de déchets. «La saison estivale est marquée par une succession d’événements qui génèrent davantage de déchets par rapport aux autres saisons.

Pour cette année, la succession de ces événements sera amorcée par le mois sacré du Ramadhan, suivront par la suite des événements, tels que la période des examens scolaires, la commémoration des fêtes du 1er Mai, du 5 juin, du 5 Juillet, les vacances, la rentrée scolaire, l’Aïd et surtout la saison balnéaire. La capitale connaît ces dernières années une dynamique touristique incontestable, particulièrement dans les communes côtières ou encore dans les zones de loisirs et les espaces de détente.

Par ailleurs, les activités culturelles, sportives et commerciales s’accentuent durant cette période, ce qui a pour conséquence de générer une plus grande quantité de déchets. Nous devons par conséquent prendre en charge ces déchets en mettant en œuvre un programme approprié», confie Mechab Rachid, directeur général d’Extranet.

Ce programme, d’après M. Mechab, s’articule autour d’aspects d’ordre organisationnel et logistique. «Pour assurer une hygiène permanente de l’espace urbain durant la saison estivale, on doit s’organiser suivant les données qui caractérisent cette période de l’année, d’où l’impératif de planifier des actions à même de répondre aux exigences de la situation, en d’autres termes, aux besoins de la population en matière de gestion des déchets», explique-t-il.

Dans cet ordre d’idée et sur le plan organisationnel, l’Epic Extranet procèdera à un aménagement des horaires de travail. «On favorise le travail de nuit pour des raisons qui ont trait aux conditions climatiques. Ceci étant, l’intensification des rotations est aussi de mise», soutient-il.

Durant la saison estivale, la première rotation commence à 4h (rotation matinale). La deuxième, (dite du soir), commence à 19h et se termine à 2h. Une rotation intermédiaire est programmée au cours de la journée.

S’agissant de l’aspect logistique, M. Mechab dira : «Cet aspect s’articule autour de deux volets : celui des moyens humains et celui des moyens matériels», précise-t-il. Concernant les moyens humains, «le personnel sera mobilisé dans son intégralité à partir du 2 mai jusqu’au 15 septembre.

De ce fait, les congés seront suspendus durant cette période pour les 525 travailleurs de l’établissement, sauf pour les cas exceptionnels», affirme-t-il. Et d’ajouter: «Le matériel de l’établissement est également mobilisé pour couvrir la période estivale. Tout le parc roulant est mis à contribution dans cet effort général devant couvrir efficacement la période d’été. Les 470 camions de l’établissement sont réquisitionnés pour ces opérations. S’ajoute à cela, le matériel de lavage de la voirie et les moyens mécaniques de balayage.

Un soutien ininterrompu à l’approvisionnement est mis en place, pour tout ce qui est outillage et produits consommables, tels que les sacs en plastique, dont nous consommons durant la saison estivale entre 350 000 et 400 000 sacs». D’après notre interlocuteur, les prévisions de la collecte pour le mois de Ramadhan sont évaluées à plus de 4000 tonnes par jour.

Il faut dire que depuis la création de l’Epic Extranet, les déchets générés par la population des communes couvertes par l’établissement sont mieux gérés. Dans certains quartiers de la capitale, l’hygiène a retrouvé ses lettres de noblesse et l’implication des citoyens est notable, grâce au travail de sensibilisation qu’Extranet effectue continuellement à l’endroit des citoyens.