Un phénomène qui se banalise Klaxonner n’est-il pas interdit devant les hôpitaux ?

Un phénomène nuisible et curieusement banalisé est en train de se généraliser. Il s’agit de l’usage du klaxon à proximité, voire à l’intérieur des hôpitaux. Les policiers, souvent présents en nombre dans les parages, ne semblent pas juger utile d’appliquer la loi. Les services de la wilaya, habitués à l’anarchie ambiante, n’ont même pas pris la peine d’installer des panneaux invitant les automobilistes à éviter d’utiliser leur klaxon. Ces derniers, par méconnaissance ou mégarde, supposons-nous, n’hésitent pas à abuser du klaxon.

Hélas, dans cet engrenage, il n’y a que les malades qui devraient subir la bêtise des uns et des autres. Ce constat s’applique pour la clinique centrale des brûlés Pierre et Claudine Chaulet, sise à l’avenue Pasteur, ou à l’annexe du centre Pierre et Marie Curie de lutte contre le cancer, sis à la rue Debussy, deux infrastructures sises au centre d’Alger sur des routes très fréquentées et souvent encombrées. Ainsi, le bruit strident de l’alarme et du klaxon sont devenus chose ordinaire et personne ne proteste. De toute façon, diront les fautifs, il n’y a pas de panneaux interdisant l’utilisation du klaxon. Même à l’hôpital Mustapha Bacha, bien que cette nuisance soit moindre, l’on assiste souvent à des automobilistes utilisant leur klaxon à l’entrée du portail principal, voire à l’intérieur de l’hôpital. Faut-il se soucier et veiller au respect de nos malades ?