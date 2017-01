Un petit éden en plein centre d’Alger

Réagissez

Un havre de paix au cœur de la capitale

A 17h passées, le parc Tifariti, à Alger-Centre était encore plein de vie, d’animation et de va-et-vient d’enfants et de leurs parents.

Chose étrange, compte tenu des «mauvaises habitudes» acquises et ancrées à Alger. Ce beau jardin public s’étendant sur 33 hectares, dont 16,5 de couvert végétal, est doté d’espaces de jeux et de loisirs pour enfants.

Situé non loin du centre-ville, c’est un véritable refuge pour citoyens en quête de détente et de repos. «Ici, la sécurité est assurée et la quiétude est garantie», nous dira un agent en uniforme. Des propos vite confirmés par des parents accompagnés de leurs enfants. Un train, un toboggan et d’autres jeux agrémentent cet espace vert, assez grand pour permettre de déambuler tout en profitant du silence et de l’air frais qui y règne. «Je viens pratiquement chaque semaine, les week-ends.

Ici, il y a tout pour permettre aux enfants de se défouler et à moi de me détendre loin du brouhaha de la ville», nous dira un homme d’un certain âge. Mais l’avantage est que le parc des loisirs Tifariti est ouvert et les jeux sont opérationnels à longueur de semaine. «Nous sommes ici, venez à tout moment, vous êtes les bienvenus», nous lancent des agents qui veillent scrupuleusement sur le respect de l’environnement et la préservation des espaces verts, tout en gardant un œil attentif sur les enfants, nombreux à sauter d’une place à une autre et d’un jeu à un autre.

D’où d’ailleurs ce fait rare, à savoir, ce jardin reste toujours en bon état malgré la grande affluence qu’il connaît. Ses installations et ses ruelles savamment aménagées et pensées résistent toujours à l’usure du temps, les points d’eau et autres fontaines improvisées ne souffrent d’aucune altération. Même les espaces verts, ornés de fleurs, sont restés verts, ce qui prouve le travail d’entretien effectué au quotidien. Dans d’autres, si ce n’est pas dans la quasi-totalité des jardins de la capitale, la verdure est souvent inexistante, laissant place à une terre en jachère. Mieux encore, les ordures et autres détritus, qui jonchent d’habitude les espaces publics, sont inexistants dans ce jardin dont la propreté est remarquable.

«Les habitants sont, pour la plupart d’entre eux, respectueux de l’environnement. Ils sont bien contents d’avoir un endroit pareil et participent à sa préservation», nous dira un autre habitué des lieux, ajoutant que les responsables de la gestion du jardin font à leur tour du bon travail. Si ce vendredi, caractérisé par un grand froid, de nombreuses familles y étaient présentes, dans les jours ensoleillés, Tifariti accueille encore plus de monde.

Selon nos sources, un nouveau matériel destiné aux enfants sera acquis prochainement. Il s’agit d’équipements neufs pour renforcer ceux déjà existants. Ce qui va faire à coup sûr le bonheur des chérubins et permettra à ce parc de loisirs de gagner en affluence et en notoriété. En attendant que d’autres jardins et espaces verts de la première ville du pays suivent cet exemple.