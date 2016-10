Un nouveau directeur à la tête de l’unité Distribution de l’électricité et du gaz (SDA)

Réagissez

Le nouveau directeur de la distribution de l’électricité et du gaz de gué de Constantine (SDA), Alili Ismaïl, a été installé dans ses fonctions lors d’une cérémonie présidée par le président-directeur général de la SDA Chabane Merouane, en présence de son prédécesseur Latrache Abdelhak, appelé à d’autres fonctions au sein de la SDA, et des représentants du syndicat (SDA et Gué de Constantine) ainsi que les cadres de la société.

Le PDG a insisté, à cette occasion, sur l’atteinte des objectifs fixés, surtout en matière de recouvrement des créances et de la qualité de services. En prenant la parole, l’ancien directeur, M. Latrache, a tenu à remercier les agents de la direction de distribution de Gué de Constantine qui ont contribué à l’accomplissement de plusieurs projets de raccordement à travers les 11 communes desservies par la DD de Gué de Constantine durant les deux années passées à la «tête» de la direction. Pour sa part, le nouveau directeur de la distribution a appelé les cadres de la DD à «s’investir davantage dans leur mission et travailler dans une logique de collaboration et de responsabilité». Il s’est également engagé à «améliorer l’efficience des programmes et des résultats».

De ce fait, la direction est appelée à «développer de nouvelles initiatives visant l’amélioration de la qualité de ses services et entretenir davantage son image de marque». A la fin, le PDG de la SDA a remercié l’ancien directeur pour les efforts consentis au sein de la direction de Gué de Constantine et souhaité une bonne continuation pour l’ensemble de l’effectif de la direction de Gué de Constantine, en général, et son nouveau directeur M. Alili en particulier.