Un jardin public ouvert H24 à Ben Aknoun

L’OPLA multiplie les parcs de détente au profit des familles...

Un jardin public, ouvert depuis une année dans la commune de Ben Aknoun, est en passe de devenir un véritable «refuge» pour les habitants de la capitale, mais aussi pour des wilayas limitrophes.

Cet espace de loisirs et de détente est en train de voler la vedette au Parc zoologique, qui est situé à quelques encablures seulement. Outre sa beauté et son aménagement, dignes des jardins modernes et branchés, il est ouvert H24, apprend-on auprès des gardiens. «Dans la matinée, on y accueille des familles, des écoliers et autres citoyens en quête de calme et de verdure, à partir de 18h, c’est au tour des sportifs d’y affluer de toutes parts», nous dira un agent de sécurité, qu’on a interrogé sur les horaires d’ouverture et de fermeture du jardin. Sans leur divulguer notre identité, nos interlocuteurs, courtois, nous souhaitent la bienvenue et nous rassurent quant à la sécurité et la quiétude régnant grâce à la vigilance des agents.

Si les Algérois ont acquis leurs habitudes et préfèrent aller dans des lieux bien connus, tels que Bouchaoui, le Parc d’attractions de Bir Mourad Raïs ou les Sablettes, ce jardin, qui n’a rien à envier aux principales destinations touristiques de la capitale, ne cesse de gagner le cœur de ses visiteurs. «Sa réputation dépasse désormais le territoire de la capitale», indique-t-on sur place. Et pour preuve, des véhicules et des bus immatriculés dans différentes wilayas du pays sont garés à la sortie du jardin. De nombreux élèves en excursion, encadrés par leurs enseignants, se lançaient à la découverte des coins et recoins du jardin, a-t-on constaté. «Nous sommes venus de Aïn Defla», nous dira un enfant. Des étudiants avec des cahiers et des livres étalés sur les tables installées dans différents endroits ont opté pour ce parc pour leurs révisions. Des parents avec enfants profitaient de la douceur du temps, ces derniers jours, pour voir leur progéniture jouer dans le manège doté de différents équipements.

La spécificité de ce jardin, c’est aussi son organisation minutieuse et bien proportionnée. Entouré d’un circuit de course pour athlètes et d’espaces vides et verdoyants parsemés de bancs et de tables, on y trouve également un théâtre en plein air et des commerces. Même les toilettes sont disponibles et propres, ce qui est rare chez nous. Ouvert en février 2016, ce jardin demeure, plus d’une année après, bien entretenu. En attendant que les cages pour animaux soient exploitées, ce jardin, qui suscite la curiosité des passants, ne laisse pas indifférent et invite à s’y rendre et s’y reposer. Séparé du stade Olympique du 5 Juillet par une voie rapide, ce jardin, géré par l’Office des parcs de sports et loisirs (OPLA), est aussi accessible par la route menant vers la cité universitaire Taleb Abderrahmane et le lycée Amara Rachid.