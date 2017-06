Réagissez

Les services de la sûreté de la wilaya d’Alger ont organisé vendredi un iftar collectif au niveau du barrage sécuritaire El Hadhba à Bir- khadem, une initiative visant à sensibiliser les usagers de la route au respect du code de la route pour réduire le nombre d’accidents durant le mois sacré, a-t-on appris du chargé de communication. Dans ce sens, le commissaire principal, Rabah Zouaoui, a indiqué que cette initiative s’inscrit dans le cadre des campagnes de sensibilisation visant à réduire le nombre d’accidents durant le mois de Ramadhan, notamment au cours des minutes précédant l’iftar.

Organisée chaque vendredi de ce mois sacré et à travers l’ensemble du territoire national (entrée et sortie des villes), l’opération entend moraliser les comportements des usagers avant l’iftar pour contenir le phénomène des accidents de la route, a-t-il ajouté. Les services de la sûreté de wilaya organisent au cours du mois sacré des repas collectifs au profit des usagers de l’autoroute Est-Ouest (plus de 100 repats), et ce, sur trois points au niveau de l’entrée et de la sortie de la capitale, à savoir El Harrach, Birkhadem et Rouiba, relève le même responsable. Organisé sous le thème «Un Ramadhan sans accidents», cet iftar collectif est offert avec le concours des Scouts musulmans. Les services de la DGSN œuvrent à sensibiliser les citoyens aux conséquences désastreuses induites par le comportement de certains usagers de la route quelques minutes seulement avant l’iftar, a-t-il ajouté, relevant que l’objectif est «d’asseoir une culture routière saine» chez les citoyens. Les résultats positifs enregistrés en la matière sont le fruit des mesures strictes et proactives prises par les services de la Sûreté nationale pour lutter contre ce phénomène qui prend des proportions alarmantes durant le mois sacré de Ramadhan, a ajouté Rabah Zouaoui. Le même responsable a appelé les citoyens à respecter les règles de la sécurité routière et à prendre conscience que le code la route est «une série de règles régissant nos relations et comportements au sein de la société dans le but de réaliser une gouvernance sécuritaire réussie ».