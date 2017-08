Un grave incendie ravage une usine de parfums

Réagissez

L’entrepôt d’une usine de parfums sise dans la zone industrielle d’Oued Smar, localisée au niveau de la daïra d’ El Harrach a été ravagé par un incendie qui a fait trois blessés et d’importants dégâts matériels, a-t-on appris auprès des services de la Protection civile de la wilaya d’Alger.

L’incendie, qui a ravagé l’usine Star Brand, faisant trois blessés, dont deux employés et un pompier, a été maîtrisé par les équipes de la Protection civile vers 16h00, a déclaré à l’APS le sous-lieutenant Sadek Kamel, le chargé de l’information à la direction de wilaya de la Protection civile. L’un des travailleurs de l’usine, en état de choc, a été évacué vers le CHU Zemirli, alors que le second, qui a été brûlé au deuxième degré, a été transféré vers l’hôpital de Douéra. L’agent de la Protection civile a, quant à lui, reçu les premiers soins sur place, après avoir été intoxiqué par le gaz, a précisé la même source. Dès l’annonce du sinistre, vers 14h00, onze camions de pompiers, cinq ambulances et deux camions à échelle ont été mobilisés, outre les moyens de l’Unité nationale d’instruction et d’intervention de la Protection civile de Dar El Beïda, a ajouté le sous-lieutenant Sadek Kamel. Les causes du sinistre, qui a fait d’importants dégâts matériels, sont pour l’heure inconnues et les investigations des services de sécurité compétents sont toujours en cours, a affirmé la même source.