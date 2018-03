Un chiffre d’affaires de plus de 32 millions de dinars réalisé en 2017

Réagissez

La Société de distribution de l’électricité et du gaz d’Alger (SDA) a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 32 millions de dinars en 2017, soit une augmentation de 5 millions de dinars par rapport à l’année précédente, a affirmé mardi le président-directeur général de la société, Merouane Chaâbane.

Dans une déclaration à l’APS, M. Chaâbane a indiqué que le chiffre d’affaires réalisé l’année dernière par la SDA à Alger a atteint les 32,5 millions de dinars, soit une augmentation de 10% par rapport à 2016, à cause de l’augmentation de la consommation chez les clients, au nombre de 900 000 à Alger, notamment durant la période estivale.

Les dettes des clients envers la SDA au niveau d’Alger s’élèvent à 9 milliards de dinars, dont 80% (plus de 6 milliards de dinars) relèvent des administrations et des établissements publics et 20% des clients particuliers, ajoutant qu’en 2017, environ 1 milliard de dinars de créances ont été recouvrés, soit 5% du total des créances.

A ce propos, il a indiqué qu’en 2017, la valeur des investissements à Alger a atteint la somme de 6 milliards de dinars, alors que durant les cinq dernières années elle a atteint un total de 30 milliards de dinars, et ce, à travers l’exécution de plusieurs projets de renforcement des réseaux et la réalisation de nouvelles stations électriques, ajoutant que durant l’année précédente, plus de 550 km de câbles souterrains ont été installés, ainsi que plus de 200 transformateurs de moyenne tension, outre 5 stations de haute tension. Par ailleurs, M. Chaâbane a souligné que dans le cadre des préparatifs pour la saison estivale, qui connaît parfois des coupures répétitives à cause de l’augmentation de la consommation excessive d’énergie, les travaux connaissent actuellement des progrès «considérables» en vue d’installer plus de 100 km de câbles souterrains, 100 transformateurs électriques, ainsi que 5 stations électriques à haute tension au niveau des communes d’Alger, qui seront livrés prochainement.

«La consommation d’énergie à Alger a atteint 6000 gigawatts en 2017, soit une augmentation de 7% par rapport à l’année 2016, ce qui représente 10% de la consommation nationale», a précisé le même responsable. S’agissant de la puissance électrique, près de 1600 mégawatts ont été consommés entre juillet et août, soit une augmentation de 10% par rapport à l’an dernier, selon le P-DG. Indiquant dans ce sens que la consommation énergétique a touché les 40% pour les clients résidentiels, 30% pour les industriels, et 30% pour les commerciaux et les administrations, le PDG a révélé que la consommation annuelle d’un seul client à Alger était estimée à 3000 kilowatts/an en moyenne.

«Sur un total de 900 000 clients inscrits auprès de la société, près de 20% consomment plus de 4000 kilowatts, tandis que les clients consommant entre 4000 et 8000 kilowatts, ils ont atteint 50% contre 30%, quant aux clients résidentiels, ils consomment près de 12000 kilowatts», précise encore le même responsable, qui a affirmé que le «client est appelé à rationaliser sa consommation».Concernant ceux qui se dotent de l’électricité de manière illégale, des mises en demeure leur seront adressées afin de régulariser leur situation, avant que leur dossier ne soit transmis à la justice.