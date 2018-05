Réagissez

Les souscripteurs au programme LPP affecté à Rouiba (cité des 500 Logements Ahmed Medeghri) interpellent le ministre de l’Habitat, Abdelwahid Temmar.

Ils lui demandent d’intervenir pour relancer, effectivement, le chantier pour compléter les travaux d’aménagement de la cité qui s’éternisent. Selon les souscripteurs qui ont pris attache avec notre rédaction, la société chinoise chargée de la réalisation de ce projet n’a toujours pas repris les travaux, pour des raisons «financières».

Outre l’arrêt du chantier, les souscripteurs déplorent aussi la mauvaise qualité des travaux, les anomalies relevées au niveau des bâtisses et la pollution de l’environnement, puisque les logements sont implantés tout au long de l’oued Bouriah où sont déversées des eaux usées.

En plus de la mauvaise qualité des travaux réalisés, le chantier, ajoutent-ils, accuse un énorme retard, notamment en matière d’aménagement de VRD, de l’oued Bouriah et de la réalisation de l’école primaire et du CEM. «Nous, groupe de souscripteurs, avons le regret de vous faire part de nos préoccupations.

Certains parmi nous (bénéficiaires des blocs 4, 5, 6 et 7) ont été obligés, sous la menace de résiliation, de payer leur logement, en raison de leur livraison imminente. Mais nous avons été désagréablement surpris, lors des visites effectuées sur le site, que la livraison n’est pas possible de sitôt, ce qui nous a causé de gros problèmes financiers, car nous sommes arrivés à échéance pour rembourser les importants prêts contractés (crédits bancaires et autres), en plus de la charge des loyers de location», rappellent aussi les souscripteurs concernés.

Parmi les anomalies relevées sur les travaux, les concernés citent la réalisation des portes d’entrée des appartements très proches les unes des autres de façon à ne laisser aucune intimité entre voisins et la pénétration des eaux pluviales dans certains appartements.

Les souscripteurs dénoncent aussi la qualité des matériaux utilisés dans la réalisation de ces logements. «Nous voulons légitimement des logements correctement réalisés et qui ne nécessitent pas de travaux d’aménagement, et cette cité ne répond pas à nos attentes», affirment-ils.