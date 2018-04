Un bus en panne bloque la circulation

Réagissez

Au lieudit «La SNTR», dans la commune de Bordj El Kiffan, un bus tombé en panne au niveau d’une intersection se trouvant sur la RN24 a provoqué un énorme embouteillage.

Le bus, qui s’est arrêté net devant un feu tricolore, a bloqué toute la circulation durant une bonne partie de la matinée d’hier. La file de voitures qui s’est formée a atteint la localité de Qahouet Chergui, qui se trouve en aval à une dizaine de kilomètres de l’intersection de «la SNTR». A cet endroit, la congestion routière est telle que les usagers ne cessent depuis quelque temps de demander la réalisation d’une trémie devant décongestionner et la route nationale et les routes secondaires qui font jonction avec ce tronçon de route principal et névralgique pour toute la région.

La réalisation d’une trémie dans cette intersection réglera définitivement, d’après des automobilistes, le problème des embouteillages. Signalons qu’il existe une route parallèle à la RN24 et qui aboutit à quelques dizaines de mètres de la grande intersection. Elle n’est cependant empruntée que par un nombre restreint d’automobilistes, car elle finit son cheminement à proximité d’un espace vert qui fait obstacle aux voitures. Ces dernières sont obligées de bifurquer sur la route nationale en traversant le rail du tramway.

«Il faut permettre à cette route de continuer son prolongement jusqu’à l’intersection. Cette solution aura certainement le mérite d’alléger la circulation, d’une part, et de réduire les risques liés à la traversée du rail», suggère un automobiliste. Signalons que sur le tronçon de la route nationale reliant la ville de Bordj El Kiffan et le lieudit Qahouet Chergui, plusieurs intersections entravent la fluidité de la circulation routière.

Cette situation est due à l’incivisme de certains automobilistes, qui ne respectent pas les feux tricolores. Outre ce problème, certains feux fonctionnent de manière erronée, particulièrement au niveau de l’intersection du lieudit «l’Artisanat», où il arrive souvent qu’ils indiquent «vert» pour les quatre sens.