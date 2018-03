Travaux de parachèvement du stade semi-olympique en cours

Réagissez

Le siège de l’apc de Birkhadem

Les travaux de parachèvement du stade semi-olympique de Birkhadem sont en cours.

Une simple observation effectuée à partir de l’avenue des Frères Mohand Kaci, qui donne directement sur une des issues de cette importante infrastructure sportive, confirme les déclarations de M. Rahab, secrétaire général de l’Apc. En effet, des ouvriers relevant d’une entreprise privée sollicitée par la DJSL s’affairent à l’intérieur du stade, au milieu d’un éventail de matériaux qui jonchent le parterre.

Ils s’attellent à revêtir le sol et à aboutir à l’étape finale qui sera couronnée incessamment par la pose d’un tapis de tartan de cinquième génération. «Les travaux de revêtement du sol sont présentement accomplis par une entreprise spécialisée engagée par la DJSL.

Cette étape sera immédiatement suivie par la pose d’un tapis de gazon synthétique. Toutefois, les chalets occupés par 29 familles doivent être démantelés, car ils occupent une bonne partie du stade, située juste devant l’entrée principale. Nous signalons que 57 familles ont déjà été relogées en juin 2014», a déclaré le commis de l’Etat.

L’autre opération programmée consiste à délocaliser la station urbaine. Le terrain d’assiette dégagé sera destiné à l’édification d’un parking à étages. Entre-temps, une nouvelle station urbaine sera aménagée dans une aire située non loin de l’actuel marché, elle donne sur l’axe autoroutier, apprend-on encore. Les informations recueillies sont corroborées par D.

Achouche, l’actuel président de l’Apc d’obédience TAJ. D’après lui, l’aménagement du stade semi-olympique de Birkhadem, dont la capacité atteint les 12 000 spectateurs, a nécessité plusieurs opérations et une enveloppe financière estimée à 450 000 000 de dinars en 2013. «La construction d’un mur de soutènement a nécessité la somme de 110 000 000 DA. D’autres travaux ont été entrepris en même temps pour aménager trois tribunes, dont une tribune officielle et une tribune d’honneur. L’élargissement de la chaussée de l’avenue des Frères Mohand Kaci a été réalisé, car jugé plus que nécessaire.

En outre, une seconde entreprise a entrepris des travaux de ravalement des salles situées en dessous des tribunes. La somme allouée a été fixée à 15 000 000 DA. Pour assurer un éclairage, une rallonge de 270 000 000 DA a été engagée pour installer quatre pylônes dotés de projecteurs», a précisé le magistrat de la commune. L’information portant sur l’empiétement de 24 chalets sur une bande intégrée au périmètre du stade a été vérifiée.

L’opération de relogement, tant attendue aussi bien par les familles concernées que par les représentants de l’autorité locale, contribuera à coup sûr au parachèvement global du stade. «Le relogement des 29 familles occupant ces chalets est programmé pour la 24e opération de relogement initiée par la wilaya d’Alger», a encore indiqué le président de l’Apc.

Concernant la pose du tapis, notre interlocuteur a affirmé que l’opération est prise en charge par la DJSL. «Une enveloppe financière estimée à 65 000 000 DA a été engagée par la DJSL pour la pose du tapis en gazon synthétique.

La même direction a également financé la dotation en 9000 chaises destinées à équiper le stade et 1000 autres pour la salle omnisports. Le stade semi-olympique sera inauguré vers la fin de l’année en cours», a conclu l’élu local de la commune banlieusarde.