Commune de Bab Ezzouar (Alger)

Travaux d’aménagements dans les lotissements

Des travaux d’aménagement dans les cités et les lotissements de la commune de Bab Ezzouar sont en cours de réalisation. Ils concernent plusieurs cités et lotissements, dont Boushaki F, Douzi 3, Douzi 4 et Boushaki D.

Quant aux travaux d’aménagement des lotissements Douzi 1 et Douzi 2, ils ont été réceptionnés. «Le budget alloué à toute cette opération a été dégagé sur fonds communal. Il avoisine les 100 milliards de centimes», confie un responsable de l’APC. Outre ces lotissements, d’autres cités sont concernées, à l’instar de la cité des 2068 Logements (Smaïl Yefsah), pour un coût avoisinant les 15 milliards de centimes. Le boulevard principal de la cité du 5 Juillet, pour un coût de 15 milliards de centimes, en deux tranches. La cité Soummam, les travaux ont nécessité une enveloppe de près de 4 milliards de centimes. D’après le premier responsable de l’APC, «d’autres travaux d’aménagement vont être lancés incessamment à la cité El Djorf pour un coût qui avoisine les 17 milliards de centimes en deux tranches et à la cité Rabia Tahar pour un coût de 5 milliards de centimes», affirme-t-il. Dans le même ordre d’idées, la municipalité a lancé des travaux d’aménagement à la cité Sorecal. L’APC a retenu les cités UV 1, 2, 3…8. «L’opération a nécessité 35 milliards de centimes», soutient-il. Ces travaux d’aménagement concernent la réfection du revêtement en bitume des routes, la pose de pavé sur les trottoirs, la réalisation de bordures, la réfection des VRD et la réalisation d’espaces verts, etc. Par ailleurs, l’APC de Bab Ezzouar a lancé une opération de plantage d’arbres dans tout le périmètre de la commune. «La plantation d’arbres touchera toutes les venelles et artères de la commune. Pour se faire, l’APC a dégagé près de 6 milliards de centimes», apprend-on auprès de même responsable. «L’APC va lancer dans une dizaine de jours une vaste opération, qui consiste à installer des équipements de puériculture, à savoir des toboggans, dans 40 endroits de la commune», affirme-t-il. En parallèle à ces travaux d’aménagement, l’APC de Bab Ezzouar vient de procéder au nettoyage d’un point noir. «Cela fait 30 ans que les détritus s’accumulent dans cet endroit, en plus des herbes folles. Nous avons, grâce à la participation et à la coopération des habitants, pu redonner à cet espace une certaine salubrité», conclut notre interlocuteur.







Saci Kheireddine