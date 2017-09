Réagissez

L’APC de Ben Aknoun a lancé nombre de projets, particulièrement au niveau des cités et des lotissements d’habitation.

Outre les travaux engagés au niveau du stade communal et qui ont permis de réhabiliter la structure, l’APC de Ben Aknoun vient de se doter d’un nouveau siège. S’agissant des aménagements au sein des cités, dont la commune compte un nombre impressionnant, des travaux ont été lancés pour la réalisation d’espaces verts, notamment au niveau de la cité des 360 Logements, la cité Malki, la cité des 142 Logements et au niveau de la RN-43. Rappelons que certains projets d’aménagement étaient tributaires de la fin des travaux de dédoublement de la RN-36.

Ces travaux consistent en la réfection des trottoirs et la réalisation d’espaces verts. Cependant, cela contribué à ralentir le lancement de ces travaux, qui ont le mérite de hisser le cadre de vie des habitants à un rang convenable. En dépit de cette entrave, la commune de Ben Aknoun connaît une certaine dynamique.

Dans cet ordre d’idées, plusieurs projets ont été réalisés, particulièrement dans les cités et lotissements d’habitation. Ces projets consistent principalement en la réfection du revêtement en bitume de plusieurs artères, ainsi que la réalisation d’aménagements urbains, et le renforcement de l’éclairage public dans plusieurs axes et à l’intérieur de la plupart des cités de la commune.