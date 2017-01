Réagissez

Depuis de nombreuses années, les citoyens dans le besoin comptent sur l’Etat pour leur apporter une aide matérielle ou financière, mais quand l’Etat fait défaut, les associations entrent en action, en apportant une aide rapide et variée, selon les besoins de la personne qui est dans le besoin.

Bedret El Khir fait partie des nombreuses associations à but non lucratif, œuvrant au quotidien pour répondre aux nombreux besoins des plus démunis. Sa présidente, Mme Fares, que nous avons eu le plaisir de contacter, nous a expliqué les fondements de base de son association, qui, d’après elle, «fait de son mieux pour satisfaire les besoins de ceux qui ont en le plus besoin». Elle explique que le rôle de l’association est d’aider les personnes en leur fournissant des médicaments, qui, parfois, s’avèrent chers à l’achat.

«Avant de fournir des médicaments bien précis selon le type de maladie, nous demandons aux personnes qui viennent nous voir de constituer un dossier médical complet, précisant le type de maladie dont ils souffrent». Notre interlocutrice cite l’exemple des personnes atteintes de diabète : «Nous arrivons à fournir des médicaments pour l’hypertension artérielle, mais avant d’arriver à ce stade, nous faisons passer aux demandeurs un contrôle complet et mesurons aussi leur tension», précise-t-elle.

Notre interlocutrice parle également d’autres formes d’aide que son association propose aux Algérois. «Le volet médical n’est pas la seule option que nous traitons. Grâce aux donations des citoyens, nous arrivons à offrir à des familles dans la précarité des habits chauds, de la nourriture et parfois même des couvertures», rapporte-t-elle, tout en donnant l’exemple d’une jeune femme qui, grâce au travail de l’association, a réussi à subir une intervention d’une valeur de 160 000 DA dans une clinique privée et a même été aidée pour son mariage.

Nous avons aussi cherché à savoir si d’autres aides sont offertes, et Mme Fares a déclaré que des paniers pour le Ramadhan sont distribués, et des restaurants Rahma sont aussi ouverts. Mais, selon elle, «la crise risque de réduire les possibilités de notre équipe, nous dépendons du bon vouloir des donations des citoyens, mais nous essayons tout de même de garder espoir», conclut notre interlocutrice, tout en précisant que toutes les donations sont les bienvenues au bureau de l’association localisée à Tixeraïne.