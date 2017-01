Réagissez

Pour de nombreuses personnes, rejoindre le lieu de travail relève de l’exploit, et c’est encore plus dur l’après-midi à la sortie des bureaux.

Pour les personnes véhiculées, le problème est vite réglé, mais pour ceux qui utilisent le transport en commun, des difficultés subsistent à longueur de temps. A Bab Ezzouar, les usagers qui doivent prendre le bus pour rejoindre Rouiba, Réghaïa ou même Boumerdès doivent attendre des heures durant.

Une jeune enseignante, qui a fait remarquer ce problème déclare que pour rejoindre son domicile à Khemis El Khechna, c’est une véritable aventure, «dès lors que je quitte mon poste de travail aux environs de 16h, il me faut presque une demi- heure pour rejoindre l’arrêt de Bab Ezzouar mitoyen avec le poste de police, et à partir de 16h30 les bus se font plus rares et le nombre d’usagers augmente significativement», déplore notre interlocutrice.

Cette dernière mentionne également l’absence de navettes plus régulières. «Si l’Etusa est présente dans certains secteurs jusqu’à minuit, le transport privé diminue aux heures cruciales», dénonce-t-elle. D’autres usagers doivent, comme elle, prendre leur mal en patience et attendre pendant des heures le bus qui les ramènera chez eux.