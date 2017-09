Transport en commun : Absence de navettes à Souachet

Réagissez

Pour se rendre à Alger, les habitants de la nouvelle cité se trouvant à Souachet, à l’est de la capitale, doivent, à partir de leur cité, marcher jusqu’au chef-lieu de la commune, c’est-à-dire à Rouiba, pour prendre ensuite le bus ou le train vers le centre-ville. Il n’y a pas de moyens de transport à partir de leur cité. «Le problème du manque de transport dans notre cité est de taille, car il influe directement sur notre travail et sur la scolarité de nos enfants», confie un résidant de la cité. Il arrive que les bus qui viennent du lieudit Qahouet Chergui s’arrêtent en bordure de la cité, mais ces derniers sont pleins à craquer. Pour rallier le centre-ville d’Alger, d’où sont issus la plupart des résidants, ces derniers doivent attendre les bus qui viennent de Dergana, et qui la plupart du temps ne s’arrêtent pas. «Il n’y a pas de bus qui prennent le départ à partir de la cité. Pour aller à Alger, nous sommes dans l’obligation d’intercepter les bus qui font la navette entre Dergana et Tafourah. Il arrive une fois sur deux que ces bus ne s’arrêtent pas», déplore un résidant.