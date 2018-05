Tramway d’Alger : Courte interruption du service voyageurs pour des raisons techniques

Réagissez

L’interruption du service voyageurs du tramway d’Alger, enregistrée mercredi à partir de 14h05, entre les stations Caroubier et Cinq Maisons, était due à des «problèmes techniques», a indiqué la Société d’exploitation des tramways (Setram) dans un communiqué. Setram a souligné, dans son communiqué, que le service voyageurs est resté maintenu entre les stations Dergana centre et Cinq-Maisons et entre Ruisseau et Caroubier, précisant que l’exploitation a repris «normalement» le jour même à 15h20.