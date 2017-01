Réagissez

Le nombre de taxis ne cesse d’augmenter dans la capitale. Les entreprises munies d’une radio et d’un numéro de téléphone prennent part au décor urbain, mais les nombreux chauffeurs de taxi que compte la capitale ne sont pas tous logés à la même enseigne.

Pour certains, l’appât du gain est plus important que la destination du client. A la place du 1er Mai, les taxis qui stationnent aux abords des arrêts de bus de l’Etusa sont nombreux, mais les chauffeurs de ces taxis désirent tous faire une course bien rémunérée. «Pour la plupart d’entre eux, le compteur n’est pas important. Il ne sert qu’à décorer l’intérieur du véhicule, beaucoup de taxis veulent maintenant prendre un passager et être payé à la course et non au compteur», dit un usager du taxi.

Aussi, certains passagers dénoncent une pratique courante mais tout aussi inconvenante pour la clientèle. Ainsi, la réponse «ce n’est pas ma route», a pris le dessus chez bon nombre de chauffeurs de taxi, et les passagers protestent en affirmant : «Cette pratique n’est pas légale. Un taxi vide est obligé de prendre le client quelle que soit la direction et en utilisant le compteur et non en imposant une tarification à la course.»

A Bab El Oued, lieu de grande affluence, surtout en cette période de solde, la gent féminine qui se rend à Baïnem ou Staouéli a du mal à trouver un taxi.

En effet, une mère de famille explique en détail que les taxis qui arrivent pour prendre la clientèle au niveau de Bab El Oued désirent plutôt faire monter trois personnes, qu’il va conduire à plusieurs endroits différents mais rapprochés, et revenir vers le centre-ville, plutôt que d’aller à un endroit éloigné et prendre le risque de revenir vide. «C’est vraiment intolérable une pratique pareille. Il faut que les autorités appliquent un contrôle drastique sur ces chauffeurs peu scrupuleux qui ne sont attirés que par l’argent», s’écrie notre interlocutrice.

Un chauffeur de taxi affirme, quant à lui, qu’ils doivent pas être tous mis dans le même sac. Selon lui, certains chauffeurs ont tendance à profiter de la naïveté du client, ou bien de son empressement pour lui soutirer de l’argent avec le sourire. «Mais il reste encore des professionnels du taxi qui œuvrent à fournir un certain confort et à conduire le client n’importe où et au prix affiché au compteur», se défend le chauffeur derrière son volant.