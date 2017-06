Sûreté de wilaya : Un début de ramadhan chargé

Réagissez

Les services de la Sûreté nationale ont procédé, depuis le début du mois de Ramadhan, à l’arrestation de 95 individus impliqués dans des affaires de trafic de drogue et d’atteinte aux personnes à Alger et Tébessa et à la saisie de plus de 900 boîtes de médicaments destinés à la contrebande, en plus d’armes blanches, a indiqué mardi un communiqué de la Direction général de la Sûreté nationale (DGSN). «En application du plan sécuritaire tracé pour le mois de Ramadhan en matière de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, les services de la Sûreté nationale à Alger et Tébessa ont effectué dernièrement des descentes qui ont permis l’arrestation de 95 individus pour possession et trafic de drogue, contrebande, vols et agression à mains armées», précise le communiqué. «Ces opérations se sont soldées par la saisie de 908 boîtes de médicaments, 141g de drogue et 7 armes blanches utilisées dans des cambriolages et des agressions contre les citoyens», ajoute la même source. Dans le cadre de l’éradication des parkings informels, les unités de la police d’Alger ont effectué des descentes au niveau de 4 parkings qui gênent la circulation et ont arrêté 4 individus.