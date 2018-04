Sûreté de wilaya : L’utilisation des smartphones à un âge précoce, un phénomène qui prend de l’ampleur

Réagissez

Les opérations de sensibilisation menées par les cellules d’écoute et de communication de la sûreté d’Alger à travers des écoles de la capitale contre les risques de mauvaise utilisation de l’internet ont permis de relever le développement du phénomène d’utilisation des smartphones à un âge précoce chez les enfants, a indiqué le lieutenant de police, Mohamed Nadjib Gharsalah, de la direction de la police judiciaire.

Les campagnes de sensibilisation menées à travers des écoles d’Alger ont permis aux éléments de la sûreté de relever le développement du phénomène d’utilisation des appareils (téléphones et ordinateurs) à «un âge précoce» chez les enfants, qui excellent même dans les jeux virtuels destinés aux jeunes de plus de 18 ans, ce qui constitue une menace pour leur santé physique et psychologique, a déclaré à l’APS le lieutenant de police, Mohamed Nadjib Gharsallah, du service central de lutte contre les crimes liés aux technologies de l’information et de la communication (TIC), en marge d’une journée de sensibilisation, organisée par la sûreté de la 13e circonscription de Dar El Beïda, à l’école primaire Krim Belkacem, sur les risques de la mauvaise utilisation d’internet.

Les enfants, même ceux scolarisés au primaire, ont accès aux réseaux sociaux, a-t-il indiqué, soulignant la nécessité de leur prodiguer des conseils pour les protéger des risques de ces réseaux. Bon nombre d’enfants maîtrisent des jeux virtuels «destinés aux jeunes de plus de 18 ans», a-t-il fait savoir, soulignant que les parents doivent contrôler les contenus auxquels les enfants ont accès pour éviter les effets néfastes du réseau internet.

Lors de cette journée de sensibilisation, les élèves de l’établissement Krim Belkacem ont bénéficié d’ateliers interactifs, où les éléments de la sûreté ont évoqué plusieurs points relatifs à la mauvaise utilisation d’internet, ce qui a permis aux élèves de prendre connaissance des dangers de la route et des moyens d’éviter les accidents de la circulation.

Cette rencontre de sensibilisation s’inscrit dans le cadre de l’action périodique des cellules d’écoute et de communication, menée tout au long de l’année au profit des élèves des trois paliers d’enseignement, a précisé le chef de la cellule d’écoute au niveau de la circonscription de Dar El Beïda, le lieutenant de police Saoudi Salma, ajoutant que des explications et des conseils avaient été prodigués aux élèves, outre la distribution de supports pédagogiques et de dépliants évoquant les thèmes débattus.

De son côté, la directrice de l’école primaire Krim Belkacem, située à Dar El Beïda, Mme Meziani Dalila, a estimé que l’organisation de cette journée, constitue «un cours de plus» pour les élèves de son établissement, qui ont été très attentifs aux explications des éléments de la sûreté, en dépit de leur jeune âge, soulignant que «cette action de sensibilisation vient compléter le travail de l’enseignant, de l’éducateur et du parent également, afin de protéger l’élève contre les dangers qui menacent sa sécurité au quotidien et dans le monde virtuel».