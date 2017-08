Sûreté de wilaya : De l’argent dérobé et de nouveaux outils pour les vols

Réagissez

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, l’unité de police de la circonscription administrative de sécurité de Bir Mourad Raïs a traité deux cas distincts, le premier ayant trait au vol d’argent à l’intérieur d’un véhicule d’un total de 480 millions de centimes, et le second, lié à une tentative de vol à l’intérieur d’un véhicule à l’aide de dispositifs de contrôle à distance.

L’enquête de la première affaire a commencé quand la victime a porté plainte. La victime a rapporté que le vol avait été commis après avoir stationné son véhicule, toujours selon les propos enregistrés de la plaignante. Le communiqué rapporte qu’en profitant de toutes les informations disponibles, incluant notamment des techniques d’identification, un suspect a été interpellé et identifié. L’un des détenus impliqués dans des cas similaires a été identifié avec facilité après l’avoir vu rôdant autour de la voiture en stationnement. En exploitant l’autorisation de fouiller le domicile, délivrée par le procureur de la région, une importante somme d’argent a été retrouvée au domicile du suspect. Ce dernier a été présenté devant le procureur de la République de la circonscription administrative, qui l’a placé en détention provisoire. La deuxième affaire concerne une tentative de vol à l’intérieur d’un véhicule à l’aide de dispositifs de contrôle à distance. Selon le communiqué, les forces de police judiciaire ont confirmé la présence de deux personnes à bord d’un véhicule dans un quartier du territoire de leur compétence, rapporte le communiqué.

A signaler que si un automobiliste, garant sa voiture à proximité, se contente de la verrouiller avec la télécommande, les malfaiteurs, qui utilisent un système de brouillage permettant d’ouvrir les portières du véhicule, prennent tout ce qu’ils trouvent à l’intérieur. Le communiqué précise que les unités de la police se sont déplacées sur les lieux, où les deux suspects ont été vus. Après les avoir observés et pris en flagrant délit, les policiers présents sur place les ont interpellés et soumis à une procédure judiciaire, dont la fouille au corps, et ils ont trouvé en leur possession deux dispositifs de commande à distance et un troisième a été trouvé après inspection du véhicule. Le procureur de la République a par la suite délivré un mandat de perquisition. Un montant de 60 millions de centimes, 7 clés spéciales pour ouvrir les véhicules, divers éléments, le contrôle à distance et plusieurs cartes grises ont été trouvés. Suite à cela, le procureur a ordonné la détention provisoire pour les deux malfaiteurs.