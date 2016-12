Sûreté de wilaya : 35 véhicules récupérés en quelques jours à Alger

Réagissez

Dans le cadre de lutte contre le crime organisé, les éléments de la sûreté de la wilaya d’Alger ont mis hors état de nuire un groupe de malfaiteurs spécialisés dans le vol de véhicules.

Les cinq membres de ce réseau, inculpés de constitution d’une bande de malfaiteurs, de vol qualifié, falsification de documents administratifs et commerciaux, imitation de sceaux et falsification de numéros d’immatriculation des véhicules, ont été présentés devant le procureur de la République, qui a ordonné la mise sous mandat de dépôt pour deux d’entre eux et la mise sous contrôle judiciaire des trois autres.

Cette opération, qui a nécessité près d’un mois d’investigations a permis de récupérer 15 véhicules légers et lourds immatriculés dans plusieurs wilayas. Signalons que quelques jours auparavant, les mêmes services ont réussi à mettre la main sur une autre bande de malfaiteurs et récupéré 19 véhicules volés.