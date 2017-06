Sûreté de la wilaya d’Alger : Saisie de drogue à Kouba

Réagissez

Saisie de 20 kg de cannabis traité aux domiciles de deux suspects à Kouba et Kheraïcia. Les services de sûreté de la wilaya d’Alger ont saisi récemment une importante quantité de cannabis traité (20 kg) suite à l’exécution de deux mandats de perquisition dans deux domiciles à Kouba et Kheraïcia (Alger), a indiqué lundi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Agissant sur information, les éléments de la division centre de la police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya d’Alger ont exécuté un mandat de perquisition au domicile d’un individu suspect impliqué dans le trafic de drogue dans la localité de Kouba, qui s’est soldé par son interpellation et la récupération de 3 kg de cannabis traité, a précisé la cellule de communication de la DGSN. Poursuivant leur enquête, les mêmes éléments de police ont exécuté un autre mandat de perquisition au domicile d’un individu suspect dans la région de Kheraïcia, donnant lieu à la récupération de 17 kg de cannabis traité. Les mis en cause ont été arrêtés et présentés aux services juridiquement compétents.