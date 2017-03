Sûreté de la wilaya d’Alger : Arrestation de 17 personnes et saisie d’une quantité de drogue

Les services de la sûreté de la wilaya d’Alger ont traité récemment différentes affaires de drogue, de fraude, d’escroquerie et de falsification d’argent, qui se sont soldées par l’arrestation de 17 personnes et la saisie de 11 téléphones portables, 52 millions de centimes, 3000 dollars, 550 euros, ainsi que 87 comprimés de psychotropes et près de 400 grammes de cannabis, a indiqué un communiqué des mêmes services.