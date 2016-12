Réagissez

Dans le cadre de la lutte constante contre le crime et les différentes sources de problèmes qui peuvent nuire au sein de la population, et avec l’arrivé de la fête du Mouloud, la police mène la guerre afin de réduire au maximum les produits interdits à la vente de circuler pleinement.

De ce fait, la sûreté de la wilaya d’Alger a réussie à saisir une importante quantité de pétards et d’autres articles pyrotechniques de forme et de taille différentes à travers plusieurs quartiers de la capitale. La quantité saisie s’élève, selon le communiqué émis à 530 000 unités. Cette opération s’inscrit dans le cadre des mesures visant à lutter contre la commercialisation des produits pyrotechniques et en vue d’offrir aux citoyens un cadre sûr et également afin de protéger les enfants des nombreux dangers qui peuvent nuire à leur bien-être.

Selon le communiqué, plusieurs descentes ont été effectués dans des quartiers populaires, à leur tête Bab El Oued et El Hamiz, où les agents de police ont saisi 530 000 unités, rapporte le communiqué. Ce combat rentre dans la lutte contre les délits et les crimes qui nuisent au bien-être ainsi qu’a la sécurité des citoyens, conclut le communiqué.