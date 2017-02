Réagissez

Une bande de trafiquants de drogue, composée de 4 personnes a été démantelée récemment à Baraki par les services de la Sûreté de la wilaya d’Alger qui ont procédé à la saisie de 8 kg de cannabis et près de 400 comprimés de psychotropes, ont indiqué mercredi les services de la sûreté d’Alger dans un communiqué. «Les interpellations sont intervenues suite aux informations parvenues aux services de la brigade de la police judiciaire de la sûreté de la circonscription administrative de Baraki, faisant état d’un trafic de drogue dans l’un des quartiers de la ville», selon la même source qui précise que les éléments de la police judiciaire ont pu identifier l’un des suspects et procédé à son arrestation en flagrant délit de trafic de drogue. Après perquisition du domicile du suspect, 8 kg de cannabis, 391 comprimés de psychotropes et des armes blanches interdites ont été saisis. Les autres suspects ont été arrêtés avec en leur possession de la drogue et des sommes d’argent importantes, précise la même source. Présentés devant la justice, les suspects ont été mis en détention provisoire par le procureur de la République territorialement compétent.