Step Beni Messous : Journée portes ouvertes sur l’eau

A l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de l’eau 2018 placée cette année sous le thème «L’eau : la réponse est dans la nature», la Société de gestion de l’eau et de l’assainissement d’Alger, (Seaal), organise, en partenariat avec la direction des ressources en eau de la wilaya d’Alger, une journée portes ouvertes au niveau de la station d’épuration des eaux usées de Beni-Messous, annonce l’entreprise dans un communiqué rendu public hier. «Ce rendez-vous annuel constitue une très belle opportunité pour le grand public de découvrir de près toute l’étendue des réalisations et des progrès réalisés par Seaal et la DRE d’Alger, en matière d’assainissement des eaux usées pour apporter la réponse sur la préservation de la nature.

Plusieurs entreprises exposeront leurs savoir-faire en marge de ce rendez-vous», précise le gestionnaire de l’eau dans la capitale. Un programme a été concocté à l’occasion. Il s’agit de la présentation de la stratégie de collecte et d’épuration des eaux usées mise en place par la wilaya d’Alger. Il sera aussi question de l’entretien du réseau d’assainissement dans la capitale : enjeux et perspectives, du rôle des STEPs pour la préservation des plages et de la nature, de l’élimination des rejets industriels, action menée par la wilaya d’Alger, ainsi que de l’élimination des déchets : vers la valorisation des boues dans l’agriculture et l’industrie.

Seaal affirme que, depuis sa création, elle a pu, en partenariat avec la DRE d’Alger, réduire considérablement les rejets directs des eaux usées dans le milieu naturel grâce à l’amélioration du fonctionnement du réseau de collecte qui s’étend sur 4744 km et à l’amélioration du rendement épuratoire de ses 4 stations d’épuration d’Alger. L’ouverture de 65 plages à la baignade en 2017 à Alger, à comparer aux 39 en 2006, en est l’illustration très concrète, se réjouit-on.