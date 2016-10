Stationnement à Alger : Une source de problèmes continue pour la capitale

Réagissez

Des parcmètres pour enrayer le phénomène des...

A Ouled Fayet, des parkingeurs n’ont pas hésité à assassiner un jeune homme qui a refusé de remettre les 100 DA exigés .

Si la commune d’Alger-Centre a été l’une des premières sur les 57 que compte la capitale à lancer les parcmètres pour endiguer le phénomène des parkings sauvages, d’autres localités, comme celle de Dély Ibrahim, sont encore à la traîne, même si cette dernière a procédé à leur installation depuis plus d’une année. Ainsi, en traversant l’axe principal de la commune où se trouve la plus grande partie des commerces, les parcmètres sont mis en évidence et trônent fièrement sur le trottoir, mais ne sont pas encore mis en service.

Les commerçants, qui font leur business, semblent ne pas avoir la moindre connaissance ou information sur une probable mise en service. Les autres communes ne sont malheureusement pas encore dotées de ces équipements qui arrivent à réduire la présence des gardiens des parkings sauvages. A Ouled Fayet, des parkingueurs n’ont pas hésité à assassiner un jeune homme qui a refusé de s’acquitter des 100 DA. A Staouéli, les pseudo gardiens sont munis de bâtons et de matraques pour intimider les automobilistes qui refusent de donner 100 DA parfois pour 10 mn de stationnement.

A la place du 1er Mai, au niveau des immeubles connus sous le nom des Groupes, les jeunes qui gèrent les aires de stationnement en contrebas des tours n’hésitent pas à demander aux automobilistes s’ils vont tarder ou pas. «C’est évident, si je reste longtemps, ils me demanderont de payer au préalable les 100 DA obligatoires, ou tout simplement de quitter les lieux, car un véhicule qui tarde est une place qui ne rapporte pas suffisamment», explique un jeune homme. En ce moment même, la DGSN s’est lancée dans une croisade contre les gardiens de parkings pour arrêter ce business et rendre aux milliers de conducteurs la sérénité au moment de stationner.

Dans la même commune, un parking intelligent a été mis en place au niveau de la fourrière. «L’initiative est bonne et je pense qu’il serait judicieux de faire la même chose à travers les communes à forte densité», suggère un chauffeur de taxi. Et d’affirmer : «La capitale souffre cruellement d’une circulation routière anarchique et le stationnement est l’une des causes principales de cette débandade». Le centre-ville de la capitale, qui est le point noir en termes de circulation et de stationnement, ne semble pas s’arranger avec le temps.

Les nombreuses surfaces de terrain récupérées avec les opérations de relogement peuvent constituer d’excellents parkings à forte capacité, l’exemple le plus probable est toujours localisé dans la commune du 1er Mai. Non loin de l’hôpital Mustapha, près du marché Ali Mellah, une surface avoisinant les 10 000 m² a été récupérée, elle a été transformée par l’APC en espace vert, alors que cette même commune manque de parkings pour désenclaver l’hôpital qui accueille chaque jour des milliers de voitures qui ne trouvent pas où stationner. «A la place de cette construction, qui ne servira pas à grand-chose, l’APC aurait dû aménager un parking avec des arrêts de bus pour le transport des étudiants, cela aurait permis de dégager une voie et de fluidifier la circulation», dit un chauffeur de bus pour étudiants.