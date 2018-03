Start-up : Des applications pour une ville intelligente

Réagissez

Plusieurs start-ups, gérées par des jeunes, ont réussi à mettre en œuvre au courant de l’année 2017 des solutions dans des domaines variés et éclectiques.

Ces applications électroniques ont pour but de faciliter le quotidien des habitants de la capitale qui se veut désormais une ville intelligente. Ces applications qui sont gratuites touchent plusieurs domaines, à l’instar du secteur de la santé, le transport, l’environnement, le tourisme, le marketing ou encore la culture. Des expositions, faites en amont de la deuxième édition de la conférence des start-ups, ont permis de mettre en relief les réalisations de ces petites entreprises.

La deuxième édition, qui a été lancée hier avec la participation de plus de 1400 acteurs, est une occasion pour montrer au grand public les facilités que peuvent engendrer ces applications électroniques. Pour rappel, mercredi passé, plusieurs plateformes ont été présentées aux journalistes par les managers des start-ups qui se sont imposées sur le marché à l’instar de «Nbatou.com». Le manager de cette start-up a exposé la solution électronique offerte aux touristes locaux et étrangers pour se loger.

Cette start-up et pour mener à bien la mission qui est la sienne a conclu des conventions avec des particuliers désirant louer leurs maisons en publiant les photos des habitations via une plateforme en ligne. «Nbatou.com» est présente dans 20 wilayas et s’apprête à couvrir les 48 wilayas au cours de l’année 2019, a ajouté le même responsable. Une autre start-up du nom de «Dar El Djazaïr», travaille dans le domaine de l’édition.

C’est une maison d’édition virtuelle pour la promotion de la littérature pour jeunes. La start-up Dar El Jazair permet aux lecteurs de toutes les régions d’accéder aux livres, a déclaré son manager Kada Zaoui. Par ailleurs, la start-up «Stilioo» s’est spécialisée dans des services qu’elle propose aux entreprises dans le domaine de la commercialisation de leurs produits.

Parmi les start-ups qui participent à cette deuxième édition, il y a lieu de citer une entreprise spécialisée dans les nouvelles technologies de l’information destinée aux professionnels (plus de 400 sociétés nationales et étrangères). Cette entreprise a inventé une plateforme électronique portant sur les différents projets réalisés en Algérie, ainsi que les différents appels d’offres lancés.