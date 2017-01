Réagissez

La commune de Staouéli, qui est connue pour sa vie nocturne, ses nombreux restaurants et salons de coiffure, constate progressivement l’absence des pseudo-gardiens de parking, surtout à travers la rue principale de la commune.

Si sur la grande route de la commune, ces derniers ont complètement disparu à cause d’une présence policière plus importante, les petites ruelles ainsi que devant les restaurants à grande fréquentation, les gardiens reviennent mais timidement, ce qui n’est pas pour déplaire à la clientèle.

Ainsi, les nombreux automobilistes qui stationnaient se faisaient automatiquement soutirer la somme de 100 DA, voire plus. Et si quelqu’un oppose la moindre résistance et un refus de paiement, les bandes de jeunes n’hésitaient pas à créer une bagarre autour du véhicule et c’est ce qu’a vécu Farouk avec son épouse dans l’une des artères principales. Le jeune marié témoigne qu’il a subi des actes de violence de plusieurs jeunes pour avoir refusé de payer 100 DA.

«Après avoir stationné mon véhicule, je suis parti m’attabler avec mon épouse dans l’un des restaurants, à notre retour, un jeune homme se présente à nous, ses yeux imbibés de sang et un bâton à la main. Après avoir démarré, ce dernier me demande 100 DA que j’ai refusé de donner, par la suite j’ai été victime d’une agression verbale puis physique par plusieurs jeunes», nous a-t-il confié, sous le choc de l’agression.

Selon les restaurateurs et les propriétaires de salons de coiffure et autres salons dédiés à l’esthétique, ces jeunes représentaient une véritable menace pour les clients.

Ils arrivaient même à réduire le chiffre d’affaires à cause de leurs actes de violence dont ils faisaient preuve à l’égard des clients. A travers l’avenue principale de la commune, plusieurs plaques trônent sur les trottoirs qui interdisent formellement l’arrêt et le stationnement. A un moment, avec l’absence des forces de l’ordre, l’anarchie régnait.

Aujourd’hui, avec le retour de la police, ils craignent de se voir infliger une amende ou même un retrait de permis. Certains automobilistes questionnés disent que la présence de ces jeunes ne leur posait aucun problème, un jeune homme dit même qu’ils font partie du paysage. D’autres, au contraire, sont plutôt contents de les voir loin d’eux, en raison des nombreux problèmes qu’ils créaient.