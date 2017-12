Sport à Saoula : Structures insuffisantes

Réagissez

Plusieurs projets de structures dédiées au sport et aux activités récréatives et culturelles ont été réalisés dans la commune de Saoula. «La priorité a été donnée à la réhabilitation du stade communal, il s’en est suivi d’autres projets dans le même domaine», confie un responsable local. Concernant le stade communal, les travaux de réhabilitation ont été pris en charge par la Direction de la jeunesse, des sports et des loisirs (DJSL). «Le stade a subi des dégradations qui l’ont rendu inexploitable.

Ces dégradations ont été causées par le cours d’eau qui passe à proximité. Il a fallu, en guise de protection définitive, dévier le cours d’eau pour une protection durable du stade et de ses équipements», nous affirme-t-on. En plus de ces travaux, la réhabilitation a porté également sur la construction de nouveaux gradins et de vestiaires. S’agissant de l’enveloppe budgétaire allouée à ce projet, le même responsable dira : «Il a été réservé à ces travaux 17 milliards de centimes.» Outre ces travaux d’envergure, la municipalité a réalisé une salle omnisports d’une capacité de 500 places et deux terrains à proximité du stade communal.

«Des aires de jeu ont été également réalisées, notamment au niveau de la cité des 310 Logements», nous signale-t-on. Le centre culturel, qui faisait office de siège provisoire pour l’APC, a retrouvé sa vocation première, celle d’organiser des activités culturelles pour les jeunes de la commune de Saoula. Outre le centre culturel, l’APC de Saoula a réalisé une bibliothèque communale. Par ailleurs, et dans le même ordre d’idées, la municipalité a réalisé une salle de lecture au niveau du lotissement Sidi Abbad. Cette dernière est opérationnelle. Cependant, et d’après des jeunes de la localité, la salle de lecture n’offre pas de livres pour les écoliers et lycéens qui fréquentent la salle. Toutes ces structures, nouvellement réalisées, ne peuvent satisfaire toute la demande exprimée par les jeunes de la commune.