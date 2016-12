Sortie du wali d’Alger : Plusieurs infrastructures inaugurées

Réagissez

Abdelkader Zoukh pendant sa visite à Zmirili

Durant son périple à travers la wilaya, Abdelkader Zoukh a procédé à l’inauguration de plusieurs structures d’utilité publique.

La matinée de mardi a été très animée pour l’équipe de la wilaya d’Alger. En effet, très tôt le matin, le wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, a procédé à une sortie sur le terrain, accompagné d’une importante délégation de la wilaya, ainsi que de nombreuses personnalités de la Protection civile, parmi eux M. Lahbiri, directeur général de la Protection civile. Cette équipe a pris le départ depuis le siège de la wilaya d’Alger pour se diriger vers la nouvelle caserne de la Protection civile, située à Seballa, commune d’El Achour, afin de procéder à son inauguration.

Fraîchement construite, cette nouvelle unité vient ainsi s’ajouter aux 46 déjà présentes à travers les 57 communes de la capitale. Mais selon un habitant que nous avons rencontré, cette unité aurait dû être une polyclinique, «notre commune ne compte pas de centre médical, dès les premiers travaux, nous avions entendu dire qu’il s’agissait d’une polyclinique, mais à la place, il s’agit d’une caserne de pompiers», explique notre interlocuteur.

Après cette inauguration, le wali s’est dirigé vers la cité Mokhtar Zerhouni, dans la commune de Mohammadia, afin d’inaugurer une autre caserne dotée de tous les équipements spécifiques, comme un centre d’appel, des salles d’étude, ainsi qu’un terrain assez spacieux pour contenir un certains nombre d’engins et l’organisation d’événements et de rencontres, à l’instar d’il y a quelques jours au même endroit, où une journée portes ouvertes ainsi que des ateliers ont été organisé en faveur du grand public.

Durant son périple, le wali, accompagné de sa délégation ainsi que de la presse, s’est dirigé vers l’unité nationale de Dar El Beïda. A l’intérieur de cette unité étalée sur plusieurs hectares et disposant de nombreuses infrastructures. En plus de cet important complexe, un second a été construit à l’intérieur de cette importante enceinte. Il s’agit d’un complexe sportif destiné aux sapeurs-pompiers qui occupent la caserne, ainsi qu’à d’éventuelles rencontres sportives.

Le colonel Achour, qui faisait partie de la délégation, a tenu à nous expliquer certains points de cette construction et de son intérêt pour l’avenir. «Il faut savoir que la condition physique est un critère important chez les agents de la Protection civile. Une bonne condition peut sauver la vie d’un agent pendant l’exercice de ses fonctions», explique-t-il, tout en précisant que le nouveau complexe compte un terrain de foot homologué par la FIFA, plusieurs courts de tennis, une salle omnisports couverte qui peut accueillir plusieurs sports, comme le handball, le basket-ball.

Le complexe comporte également un ring de boxe, une salle de musculation, ainsi qu’un complexe hôtelier pour recevoir les hôtes en déplacement. Le colonel Achour a également mentionné que cet édifice sportif est ouvert aux clubs et aux associations sportives des environs. «Notre but est également d’être présents pour nos citoyens à travers le sport ». Pour clôturer sa visite, la délégation s’est dirigée vers l’unité n°1 localisée à Zmirli, dans la commune d’El Harrach.

A l’intérieur de cette unité, le wali a procédé l’inauguration officielle du Centre de coordination des opérations (CCO). Ce centre, qui était localisé au port d’Alger, a été déplacé il y a quelques semaines déjà. La construction est équipée des dernières technologies en matière de communication et de coordination des nombreuses unités de la capitale. Par la suite, l’héliport ainsi que l’administration ont été inaugurés au son de la fanfare.