Sonelgaz : La SDE Bologhine appelle ses clients à la modération

La direction de la distribution d’électricité de Bologhine a appelé les citoyens des communes relevant de cette structure à modérer leur consommation, notamment durant les heures de pointe (18h-22h). A ce propos, elle a fait savoir dimanche dans un communiqué que la consommation d’électricité a atteint un «maximum historique», en conséquence des fortes chaleurs enregistrées depuis juillet, en signalant que «ce nouveau pic de consommation a battu les records». Tous les moyens disponibles (humains et matériels) ont été mobilisés pour couvrir cette demande «qui a nécessité un fonctionnement à pleine capacité du réseau de distribution de l’électricité qui a répondu efficacement à l’accélération de la demande en énergie», a-t-elle affirmé. Les investissements consentis, à ce jour, dans le renforcement du réseau de distribution de l’électricité «ont permis de satisfaire entièrement cet appel record, en dépit de la forte croissance de la demande», note le communiqué. Si la vague de chaleur venait à se prolonger, comme annoncé par les services météorologiques, «d’autres puissances maximales appelées (PMA) pourraient encore être enregistrées durant les prochains jours», a-t-elle avancé.

C’est dans ce sens qu’elle a appelé les citoyens des communes relevant de sa direction «à modérer leur consommation pour le bien et le confort de tous, notamment durant les heures de pointe (18h-22h)». En effet, a-t-elle expliqué, c’est durant ces heures de pointe que «la consommation d’électricité atteint ses plus hauts niveaux quand les familles sont rassemblées chez elles et allument simultanément les moyens d’éclairage, les climatiseurs et d’autres appareils ménagers», mentionne le communiqué. Par ailleurs, elle informe ses abonnés que ses équipes de dépannage sont mobilisées 24h/24 pour intervenir en cas d’interruption de l’électricité et qu’elles sont joignables sur le 3303 à partir du téléphone fixe. Pour rappel, la Société algérienne de production de l’électricité (SPE) a annoncé, la semaine dernière, la mise en service d’une capacité de production supplémentaire de 2066 mégawatts (MW) afin d’assurer l’approvisionnement en énergie électrique durant la pointe de l’été 2016. La société a indiqué, dans ce sens, que 1609 MW ont déjà été mis en service, ce qui porte à 78% le taux de réalisation du programme en question.