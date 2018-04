Solidarité : 15 milliards de centimes consacrés aux familles démunies en prévision du mois de Ramadhan

Réagissez

Les services de la wilaya d’Alger ont affecté, dans le cadre des opérations de solidarité initiées en prévision du mois de Ramadhan, une enveloppe de près de 15 milliards de centimes au profit des familles démunies de 30 communes classées parmi les collectivités pauvres de la wilaya, a-t-on appris jeudi auprès d’un responsable de la wilaya.

Le directeur du budget, de la comptabilité et des équipements à la wilaya d’Alger, Khaled Bilal, a indiqué qu’une enveloppe de 14,6 milliards de centimes, avait été affectée par la wilaya d’Alger dans le cadre du budget de 2018 au titre des aides accordées aux familles démunies de 30 communes pauvres de la capitale, relevant que ces aides seront distribuées sous formes de colis alimentaires.

Les présidents des Assemblées populaires communales (APC) ont été instruits récemment pour actualiser les listes communales des familles démunies et procéder à la détermination des bénéficiaires conformément aux orientations du wali d’Alger, a relevé la même source, qui a souligné que l’accent avait été également mis sur la nécessité de prendre en compte les opérations de relogement, qui ont donné lieu à une augmentation du nombre des familles démunies dans certaines communes et un recul dans d’autres.

Rappelant le budget consacré à cette opération en 2017, qui s’était élevé à 12 milliards de centimes, M. Bilal a évoqué quelques communes devant bénéficier de ces aides, à l’image de Beni Messous, Bouzéreah, Douéra, Khraïcia, Baba H’ssen, Bordj El Bahri, Gué de Constantine, El Harrach, Raïs Hamidou, Bourouba, Heuraoua, El Hammamat et Oued Korich.

Il a rappelé, en outre, les conditions d’éligibilité à ces aides, destinées essentiellement aux ménages dont le revenu ne dépasse pas le SNMG, les familles des personnes aux besoins spécifiques n’ayant d’autres ressources que la pension versée aux handicapés, outre les personnes âgées et les veuves.

Par ailleurs, le même responsable a fait savoir que le budget consacré sera augmenté à partir du budget dédié par les services de l’action sociale de la wilaya d’Alger dans le cadre du programme du ministère de la Solidarité nationale et de la Famille, et ce, à travers le Fonds spécial de solidarité, outre les aides du ministère des Affaires religieuses et du Croissant-Rouge algérien (CRA).