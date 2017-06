Réagissez

Depuis le début du mois sacré, les jeunes sortent en soirée pour profiter des nombreux spectacles et autres concerts qui sont à l’affiche depuis quelques jours.

Les enfants ne sont pas en reste. En effet, depuis le début du mois sacré, plusieurs communes ont laissé des particuliers installer des attractions et des manèges. Quelques placettes ont été choisies telles que la place de Draria dans la même commune, aussi la placette de Rouiba où se situait l’ancien stade. Sur les deux placettes, des chapiteaux et des châteaux gonflables sont visibles de loin. Egalement sur ces deux esplanades, les indémodables carrousels avec leurs chevaux de bois trônent fièrement au milieu, des trampolines et autres trains mécaniques.

Par ailleurs, à la place de Draria, qui, rappelons le, ouvre ses portes aux familles chaque soir après El iftar, les enfants peuvent profiter d’un petit parcours du combattant qui les use jusqu’à la corde, de nombreux stands, de kiosques où des sucreries sont proposées et les parents également peuvent profiter de ce moment de détente. L’un des exploitants explique que les activités sont à des prix qui défient toute concurrence si au moins cette dernière existait. «Les tarifs que nous sommes en train d’appliquer sont à la porté de toutes les bources.

Les parents n’auront à payer que les jeux que leurs petits désirent. Le prix pour l’attraction est de 50DA et l’entré est gratuite», affirme-t-il.

Pour les parents venus accompagner leurs bambins, des buvettes ont été mises à leur disposition. Ces dernières proposent des produits frais qui rafraîchissent le corps et l’esprit, ou bien un thé qui fera descendre toutes les graisses accumulées durant le repas du ftour.

«Nous nous plaisons à venir profiter de ces agréables soirées avec nos enfants. C’est un bénéfice mutuel, ils jouent et profitent des différentes activités qui leur sont proposées, tandis que nous, nous profitons entre adultes d’un bon thé d’un morceau de gâteau sur une terrasse agréable tout ça sur le front de mer», conclut un père de famille.