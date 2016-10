Réagissez

Un nouveau système de relève des compteurs de gaz a été mis en place par la direction de distribution du gaz de Gué de Constantine.

En effet, il s’agit d’un système de relève automatisé des compteurs électriques et gaz, basse tension et basse pression par terminal de saisie portable (TSP), qui est mis en place par les six agences de la direction de distribution de l’électricité et du gaz de Gué de Constantine, ceci dans le but d’améliorer la qualité de la relève, limiter les erreurs de la relève, de la saisie des index, informe le communiqué de la SDA. Ce nouveau système consiste en la relève des compteurs au moyen de terminaux de saisie portable ou TSP.

Il remplacera l’ancien système basé sur la relève des compteurs résidentiels sur des carnets où l’on retranscrit l’index affiché sur le compteur. Selon le communiqué de la SDA, cette méthode porte sur l’équipement de la direction de distribution avec une plateforme de gestion où seront localisées les bases de données. La direction de distribution exporte le programme vers les six agences commerciales qui sont équipées de PC de gestion où seront initiés automatiquement les programmes de relève sur les terminaux de saisie portable.

Les compteurs seront identifiés à l’aide de puce. «Cette nouvelle technique vient après le déploiement du projet de télé-relève des compteurs de nos clients (HTA) possédant un poste livraison et le succès qu’il a enregistré. Désormais, plus de 786 clients (HTA) sont relevés à distance », informe le directeur de distribution dans le communiqué. Les agents des agences commerciales ont entamé l’opération en collant des TAG sur les compteurs afin de les transcrire en utilisant le TSP. Le directeur de la distribution espère que les souscripteurs faciliteront la tâche aux agents.