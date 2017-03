Réagissez

Pas moins de 70 sapeurs-pompiers ont été mobilisés...

Le scénario choisi a été celui d’un chalutier ayant pris feu.

Dans le cadre de la lutte contre les incendies en mer, la Protection civile de la wilaya d’Alger a procédé à un exercice grandeur nature au port de pêche et de plaisance de La Madrague. La simulation, qui avait pour but d’entraîner les sapeurs-pompiers, qui sont entrés en action, s’est déroulée à 10h.

Le scénario choisi a été celui d’un chalutier ayant pris feu. Le top départ a été donné et pas moins de 70 sapeurs-pompiers des unités de Hammamet, Aïn Benian et La Madrague se sont déplacés afin de porter assistance et procéder à l’évacuation de plusieurs personnes blessées et même évacuer une personne qui avait plongé dans l’eau. Comme à l’accoutumée, notre accompagnateur était le lieutenant en charge de la communication, Khaled Benkhelfallah, qui a expliqué que cette opération rentre dans le cadre des exercices annuels de la Protection civile. «Il faut savoir que c’est le second exercice de ce genre. Le premier a eu lieu la semaine dernière au port d’Alger», dit-il.

Et de préciser : «C’est un excellent exercice qui nous permet de voir la rapidité et l’efficacité avec lesquelles nos équipes arrivent à maîtriser une situation critique de ce type.» Durant l’intervention, pas moins de 4 ambulances ont été dépêchées sur les lieux, 4 engins équipés d’une citerne, de lances à incendie, le tout placé sous la supervision de 4 officiers. Durant l’intervention, nous avons également constaté l’engouement des civils pour cette manœuvre, des jeunes étaient présents, le regard attentif et des questions plein la tête.

Les sapeurs-pompiers se sont également prêtés au jeu de photos et de selfies, stars du feu, comme l’avait dit un jeune homme. Présente sur place, la directrice de la pêche de la wilaya d’Alger, Mme Rabea Zerouki, s’est exprimée sur plusieurs points, tels que la Pêcherie d’Alger, ainsi que sur l’exercice de la matinée de mardi. «Pour la Pêcherie d’Alger, son inauguration a marqué un tournant majeur dans la vente des produits de la mer.

Grâce à nos nombreuses réalisations et à un contrôle sanitaire drastique et rigoureux, nous pouvons vendre au consommateur, un produit frais, de qualité et a un prix plus que raisonnable», a-t-elle déclaré. En ce qui concerne la journée de la Protection civile, la directrice de la pêche rappelle un événement tragique qui s’était produit au port de plaisance de Sidi Fredj il y a tout juste une année.

«L’incendie de l’année passée au port de Sidi Fredj a occasionné la perte de 22 bateaux de plaisance, malheureusement rien n’a pu être fait pour éviter ce tragique accident, de ce fait un exercice pareil est des plus importants, c’est à la fois une formation et une excellente base pour ce type d’intervention, car il faut mentionner que le métier de marin pêcheur est l’un des plus dangereux au monde, et les accidents sur les bateaux ne sont pas rares», rappelle-t-elle encore une fois.

Notre premier intervenant, le lieutenant Khaled Benkhelfallah, rappelle encore une fois que la semaine maghrébine de la Protection civile continue son cours et samedi prochain, d’autres manifestations auront lieu au niveau de l’unité n° 1 localisée à Zmirli. «Pour la journée du samedi, nous allons faire un don de sang, toute l’équipe passera par le camion de la banque du sang, s’ensuivra l’inauguration du futur stade de l’unité, et en soirée, nous rencontrerons l’Association des enfants de la lune», conclut-il.