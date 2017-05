Signature de plusieurs conventions au profit de start-up

Réagissez

Plusieurs conventions ont été signées jeudi au siège de la wilaya d’Alger entre l’entreprise Seaal et la start-up Acquasafe et des start-up entre elles activant dans les TIC, et ce, dans le but de transformer la capitale en une «ville intelligente».

Conclue entre Seaal et la start-up Acquasafe, la première convention porte sur l’équipement des stations d’épuration et de pompage de la Seaal en capteurs permettant de protéger l’environnement. Cofondatrice de Acquasafe, Malek Imene, ingénieur d’Etat diplômée de l’Ecole nationale polytechnique, a indiqué dans ce sens que «l’entreprise a développé un dispositif permettant de contrôler la qualité des eaux usées déversées par les usines, un système visant à protéger l’environnement». La deuxième convention conclue entre les deux start-up, K.B.M et AFind, concerne quant à elle la conception de systèmes et plates-formes informatiques pour améliorer le système de santé à Alger. La start-up Afind a mis en place, selon Abdessabour Benzegane, un des gérants de l’entreprise, le site électronique www.sihhatech.com, un site web permettant aux patients «de consulter, rapidement et gratuitement les noms, adresses et numéros de téléphone des médecins, toutes spécialités confondues, et de prendre rendez-vous par internet sans se déplacer».

Des conventions ont été signées avec plus de 400 médecins, de différentes spécialités, contre un prix symbolique allant de 1000 à 1500 DA par mois, a-t-il ajouté. Pour sa part, Ilyas Kaabi, cofondateur de K.B.M, a relevé que la convention signée avec la start-up Afind permettra de «mettre en place une clinique numérique, l’ouverture d’un dossier médical électronique pour chaque patient et l’archivage électronique permettant de gérer les dossiers des malades». La wilaya d’Alger a besoin de start-up pour transformer la capitale en une ville intelligente. A l’occasion de la signature de ces conventions, le wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, a appelé à aider les jeunes universitaires porteurs d’idées innovantes à créer leur propre start-up dans les plus brefs délais, et ce, en soutien au Plan stratégique de la wilaya d’Alger, pour en faire ainsi une ville intelligente dans les plus brefs délais.