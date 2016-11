Sidi Slimane (Khraïcia) : L’unique primaire de la cité inquiète les parents

Réagissez

Depuis la rentrée scolaire entamée le 6 septembre dernier, l’établissement primaire Sidi Slimane à Khraicia tarde à se lancer dans le bain des cours.

Selon les parents d’élèves, visiblement inquiets pour la scolarité de leurs enfants, l’heure est grave et des actions fermes doivent être prises pour donner des cours aux enfants. Selon une jeune femme qui réside non loin de l’école en question, les cours tardent à commencer : «En plus du retard, les enfants n’ont pas encore acquis un emploi du temps fixe, ils sont obligés chaque matin de transporter dans leur cartable plusieurs kilos de fournitures scolaires.» En plus de cela, nous avons découvert que les cours de langue française ne sont toujours pas assurés.

Avec l’augmentation de la population qui s’accentue au fil des opérations de relogement, l’école primaire n’arrive plus à contenir le nombre croissant d’enfants, on parle de 40 élèves par classe et de trois par table. Des chiffres qui donnent matière à réflexion. Pour arriver à contenir la charge et assurer les leçons, cette école primaire est obligée de donner des cours tous les samedis, jour où les enfants sont généralement en week-end. «Les cours ne sont pas suffisants, nos enfants sont obligés de prendre des leçons particulières en dehors des heures de classe», confie notre interlocutrice.

Par ailleurs, cette nouvelle cité manque cruellement d’infrastructures scolaires. «Un second primaire est obligatoire pour pouvoir assurer une scolarité convenable»,affirme notre interlocutrice. Et d’ajouter : «Aucun collège n’a été prévu, les élèves sont obligés de parcourir de longues distances chaque jour pour pouvoir suivre les cours.» Les habitants demandent au président de l’APC la création d’une école primaire et lancent un SOS aux autorités compétentes pour la réalisation d’un collège ainsi qu’un lycée.