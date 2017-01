Réagissez

Avec les fortes chutes de pluie dans la nuit de mardi à mercredi, de nombreux axes de la capitale se sont retrouvés immergés.

Le parfait exemple a été vécu par les automobilistes sur la rue Hassiba Ben Bouali, plus exactement non loin de l’entrée du Jardin d’essai. La route à grande affluence a été bloquée des heures durant et les usagers de cette route principale ont dû prendre leur courage à deux mains et patienter durant de longues minutes sur plus d’un kilomètre.

Pour résoudre ce problème épineux, des employés d’Asrout ont été dépêchés sur les lieux pour déboucher les caniveaux qui n’avalaient que leur appellation. Aussi un camion-pompe était présent sur les lieux pour prêter main-forte, car même au niveau de l’hôtel Sofitel, en plus du ralentisseur d’une taille XXL installé il y a quelques semaines les automobilistes ont également été ralentis parl’eau.