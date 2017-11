Réagissez

Un incendie suivi d’une explosion s’est produit au complexe touristique de Sidi Fredj, a-t-on appris de la Protection civile.

D’après M. Benkhelfellah, chargé de la communication au niveau de la Protection civile d’Alger, l’explosion a causé le décès de deux personnes, un homme, âgé de 36 ans, et une femme de 25 ans. L’incendie a fait également un blessé léger, évacué à l’hôpital de Zéralda. Notons que l’intervention rapide des éléments de la Protection civile a empêché la propagation de l’incendie.

Outre la célérité avec laquelle les éléments de la Protection civile sont intervenus pour circoncire l’incendie, les moyens humains et matériels mobilisés, dont 4 camions anti-incendie, un camion échelle et 3 ambulances, ont permis de venir à bout des flammes. D’après des témoins, l’incendie s’est déclaré suite à un court-circuit. Les flammes ont atteint les appareils électroménagers contenant du gaz et des huiles inflammables (réfrigérateur et climatiseurs). Ces derniers ont pris feu et explosé sous l’effet de la chaleur.

Signalons que les appartements du complexe ne sont pas raccordés au gaz de ville, et les bonbonnes de gaz butane retrouvées sur le lieu du sinistre étaient intactes. Une enquête a été ouverte par les services de sécurité afin de déterminer les causes exactes de cette explosion qui a semé la panique parmi les résidants du complexe touristique.