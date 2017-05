Réagissez

Les habitants de la cité Sidi Bennour, dans la nouvelle ville de Sidi Abdellah, à Mahelma, sont en colère. Et pour cause, des poids lourds leur rendent la vie insupportable.

De jour comme de nuit, des dizaines voire des centaines de camions effectuent d’incessants et interminables va-et-vient en traversant cette cité. Au bruit strident et à la menace pour les piétons, les habitants souffrent de la poussière dégagée par ces camions qui transportaient du sable et de la terre à destination des chantiers de bâtiment et des travaux publics en cours dans les parages.

Les habitants affirment qu’ils ne s’opposent pas à ces projets. Ils demandent seulement que ces camions prennent une voie de contournement. «Il est inconcevable que de tels mastodontes passent par une petite cité où enfants, personnes âgées et malades sont continuellement importunés», nous dira un habitant, ajoutant que compte tenu de la proximité de la route avec les habitations, «à chaque passage de camion, on dirait qu’un séisme vient de secouer les bâtiments».

Les résidants de Sidi Bennour affirment qu’ils sont continuellement perturbés dans leur sommeil, leur cadre de vie altéré et les routes abîmées par ces poids lourds. Pis encore, des enfants commencent à développer des allergies liées à la poussière qui est occasionnée par ces poids lourds. «Ils sont exposés à ce mal même à l’école, sise non loin de la voie empruntée par les camions», précise un citoyen.

Des habitants demandent l’intervention des autorités pour prendre les mesures nécessaires. Faute de quoi, les résidants menacent d’interdire, par eux-mêmes, le passage de ces camions. Un ultime recours inévitable, d’autant que le problème est appelé à durer, puisque de grands chantiers sont en cours dans cette partie de la capitale et leur achèvement prendra encore des mois, voire des années.