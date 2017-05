Réagissez

Le siège de l’APC de Dély Ibrahim

Les travaux portent sur plusieurs aspects de la réhabilitation.

Après la sortie du wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, dans la circonscription administrative, nous avons rencontré le président de l’APC de Dély Ibrahim, Kamel Hamza. Pour avoir plus d’informations sur les problèmes de la commune, nous l’avons sollicité pour un entretien qu’il a bien voulu nous accorder. Plusieurs sujets ont été abordés, du plus sensible au plus terre-à-terre et les informations ne manquent pas.

Selon le président d’APC, plusieurs projets sont en cours, mais d’après ses dires, le projet qui lui tient le plus à cœur, comme il nous l’avait affirmé, est celui du stade communal, qui a été lancé au mois d’août 2012, mais qui tarde à voir le jour. «Pour ce projet, nous avions engagé un entrepreneur qui a lancé les travaux, mais après 20 mois, nous avons constaté que le retard était considérable. Il faut savoir qu’après 19 mois, le taux d’avancement des travaux était seulement de 25%, un retard qu’on ne pouvait accepter.

De ce fait, nous avons résilié le contrat et lancé un appel d’offres qui est resté malheureusement infructueux. Grâce à l’aide du wali d’Alger, le projet a été relancé avec l’arrivée d’une entreprise publique, à savoir l’Engoa, qui va reprendre les travaux prochainement. Monsieur Hamza localise le stade à la sortie ouest, en face du parc Dounia et qui devra accueillir environ 3500 places et doté de toutes les commodités.»

Ce stade, selon notre interlocuteur, devrait apporter un plus dès lors qu’on sait que la commune n’a pas d’infrastructure dédiée à l’activité physique.

Pour répondre aux questions délicates, comme l’absence de l’APC dans certains quartiers favorisant, particulièrement Aïn Allah et Bois des Cars, notre interlocuteur répond : «On ne peut pas être présents tout le temps dans tous les quartiers, si on revient 3 ou 4 ans en arrière au niveau des Grands Vents, le changement est considérable.» Il affirme en outre que les routes ont été goudronnées, l’assainissement a été réalisé et l’éclairage public également.

Ce dernier enchaîne sur les plaintes des citoyens qui déclarent que le ramassage des ordures ne se fait pas régulièrement. «Il est vrai que nous avons connaissance des problèmes de la collectivité, mais la faute n’incombe pas uniquement à Extranet. On ne peut pas ramasser les ordures toute la journée; le citoyen a également un rôle à jouer en préservant son environnement.» Nous interrogeons Hamza Kamel au sujet de la 22e opération de relogement et sur la probabilité d’un éventuel quota prévu.

«Le nombre de familles installées dans des bidonvilles, des caves et des terrasses au niveau de notre commune a atteint 220 familles, selon le dernier recensement. Si le wali d’Alger veut nous aider, nous arriverons à éradiquer ce problème en une seule opération», dit-il avec conviction, tout en précisant les sites, à savoir ceux de Ziania, cité El Arkam, et 20 Août, détaille le P/APC.

Nous revenons sur ce qui s’est déroulé au niveau de la cité Bouchbouk, une altercation qui avait opposé les habitants de la cité et des migrants subsahariens. «Après qu’une dizaine de ces personnes eurent occupé deux bâtisses non achevées, leur nombre a augmenté avec l’arrivée d’autres individus. Ils sont 250, voire 300 personnes. Des altercations ont eu lieu avec les habitants de la coopérative. Avec une décision de justice, nous avons délocalisé toutes ces personnes et nous avons procédé a la démolition des deux bâtisses afin que de pareils incidents n’arrivent plus», conclut le P/APC