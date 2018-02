Secteur de l’habitat : Livraison de plus de 52 000 logements en 2018

Réagissez

La livraison de 52 488 logements et le lancement de 21 855 autres sont prévus durant l’année 2018 dans la wilaya d’Alger, a indiqué le directeur de l’habitat auprès de cette wilaya, Smaïl Loumi, dans un entretien accordé à l’APS.

Les 52 488 logements à livrer comprennent 7416 logements publics locatifs (LPL), 5566 logements participatifs (LSP), 30 035 logements en location-vente, 9233 logements promotionnels publics (LPP) et 238 logements inscrits dans le cadre du Fonds national de péréquation (FNPOS).

Pour les 7416 logements publics locatifs livrables en 2018, 1710 seront livrés par l’Office public de gestion immobilière (OPGI) de Bir Mourad Raïs, 1801 par l’OPGI de Hussein Dey, 3705 par l’OPGI de Dar El Beïda et 200 par la Direction du logement de la wilaya d’Alger. Concernant les 21 855 logements dont le lancement de réalisation est prévu au cours de l’année 2018, le même responsable précise qu’ils se composent de 218 LPL, 19 540 en location-vente et 2097 LPP.

Un programme de logements de plus de 221 000 unités

Questionné sur la consistance du programme global de logements de la wilaya d’Alger arrêté au 1er janvier 2018, M. Loumi fait savoir qu’il est de 221 111 logements toutes formules confondues, répartis entre 176 449 logements en cours de réalisation et 44 662 autres non encore lancés.

Il s’agit de 27 397 LPL, 269 logements sociaux, 19 906 LSP, 135 624 en location-vente, 3820 CNEP/location-vente, 18 436 LPP, 1284 FNPOS, 2661 logements inscrits dans un programme commun entre des APC et la CNEP, ainsi que 11 714 logements promotionnels libres. S’agissant des 27 397 LPL programmés, le même responsable indique que les travaux de réalisation avaient été lancés pour 27 179 unités, tandis que le programme des 218 unités restantes, inscrites dans le cadre de la restructuration des «haouches», n’a pu être concrétisé à ce jour «faute de procédures réglementaires».

En outre, poursuit-il, sur ces 27 179 LPL en cours de réalisation, 2.928 logements (relevant de l’OPGI de Dar El Beïda) sont à l’arrêt en raison de contraintes liées à la nature du sol, ajoutant qu’une procédure de délocalisation a été engagée. Aussi, un programme de 700 autres LPL dans la commune des Eucalyptus (relevant de l’OPGI de Bir Mourad Raïs) est également à l’arrêt pour une contrainte liée à la nature juridique du terrain.

A cet effet, 4 sites d’une capacité de 25 hectares ont été proposés pour la prise en charge du programme de ces logements à l’arrêt. M.Loumi explique que les difficultés entravant la réalisation de certains programmes de logements locatifs dans la capitale sont également liées à des contraintes techniques, comme c’est le cas d’un programme de 600 logements à Aïn Benian, retardé par la présence de cavités sur la tranche réalisée en gros œuvre.

La demande de réévaluation des coûts des projets, la défaillance des entreprises, les terrains accidentés et la présence de lignes électriques sur les sites abritant anciennement des bidonvilles, figurent aussi parmi les facteurs entravant le lancement et la finalisation de ces projets d’habitat à Alger.

Dans le cadre du programme d’éradication de l’habitat précaire dans la wilaya d’Alger, un programme de 84 766 logements LPL est mobilisé dans le but d’améliorer les conditions de vie des résidents des bidonvilles et des habitations précaires, relève le même responsable, précisant que le diagnostic opéré en 2007, après actualisation, a fait ressortir 72.752 familles à reloger.

Dans la perspective pour l’année 2018 et dans le cadre de la poursuite du programme de relogement, la wilaya d’Alger dispose d’un programme de 15 864 logements composés de 3626 logements mobilisés pour les 2e et 3e phases de la 23e opération de relogement, prévues durant le premier trimestre de 2018 et dont les travaux de voirie et réseaux divers (VRD) sont en cours. S’y ajoutent 4822 logements achevés et dont l’habitabilité est subordonnée aux travaux des VRD primaires et secondaires non inscrits, ainsi que 7416 logements prévus en livraison cette année.