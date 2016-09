Réagissez

La Société des eaux et de l’assainissement d’Alger ( Seaal) n’en finit pas de susciter le courroux des citoyens. Les services des réclamations de ses différentes antennes ne désemplissent pas.

Quotidiennement, les guichets sont pris d’assaut par les abonnés mécontents qui pour protester contre une facture jugée trop salée, qui pour signaler une fuite d’eau non réparée, ou une lenteur inconsidérée d’un branchement qui peut prendre des années. Les engagements pris par la direction de l’entreprise pour améliorer la qualité de service et moderniser sa gestion se heurtent sur le terrain aux vieux réflexes bureaucratiques des organes d’exécution qui continuent à fonctionner avec les mêmes schémas du passé.

Quand on apprend que des dossiers de branchement de compteurs divisionnaires (un second compteur) — une pratique de plus en plus répandue par les particuliers pour soulager leurs factures d’eau en autonomisant leur consommation — attendent depuis… 2013 pour cause de non-disponibilité non pas de compteurs d’eau, mais d’une banale pièce en forme de T servant à raccorder le compteur principal au nouveau compteur.

La tension enregistrée sur cet accessoire de 10 cm importé empêche le branchement de nombreux foyers à ce précieux liquide. La pénurie est confirmée par les responsables commerciaux et techniques de l’entreprise qui n’ont pour toute réponse à opposer à leurs clients que de les inviter à acquérir par leurs soins la perle rare s’ils veulent étancher leur soif. Faut-il s’en étonner quand on sait que dans certains hôpitaux on demande aux patients devant subir une intervention de se munir du fil chirurgical ?

On est ballottés de service en service, explique désabusé et révolté ce citoyen de Ben Aknoun, qui attend désespérément son compteur d’eau depuis janvier dernier, la facture à l’appui. Après s’être acquitté des frais de branchement d’un montant de 14 000 DA à l’antenne de Bouzaréah, on l’informe que le branchement relève d’un autre service situé au quartier Les Sources.

Après avoir pris son mal en patience, il s’adresse à ce service où il apprend que de nombreux dossiers, autrement plus anciens que le sien, sont en souffrance à cause de ce fameux T qui n’a pourtant rien d’aussi sophistiqué pour ne pas être fabriqué chez nous. A la direction régionale de la Seaal à Bir Mourad Raïs, il ne trouvera pas meilleure écoute. «C’est à la Seaal de Bouzaréah d’assumer ses responsabilités», lui rétorque-t-on sèchement. Que vaut une facture payée rubis sur l’ongle depuis 10 mois ? Où est la protection du consommateur ?