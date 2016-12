Réagissez

Chaque année, en hiver, de nombreuses familles utilisent le gaz naturel pour se chauffer, surtout durant les périodes de grand froid.

Pour informer les utilisateurs, la SDA de Gué de Constantine vient de lancer une campagne de sensibilisation à travers les 11 communes qui sont sous sa gestion, selon Allili Ismaïl, directeur du cabinet de la direction de distribution. «Elle permet aussi d’informer les jeunes et de leur indiquer quelles sont les précautions à prendre pour la bonne utilisation du gaz naturel». Notre interlocuteur souligne également que pour la capitale, le taux d’intégration de nombreuses habitations est de l’ordre de 80%.

«Ce chiffre est en évolution au fur et à mesure», précise-t-il. Suite aux différents projets que l’Etat a conduits dans la capitale et qui concernent surtout les nombreuses familles issues des habitations précaires, notre interlocuteur soulève un point crucial. «Nous tenons à faire ces campagnes de sensibilisation pour expliquer aux nombreux habitants que le gaz naturel peut être à la fois bénéfique et dangereux. Il peut conduire parfois a la mort.

Nous visons à faire comprendre aux écoliers des trois cycles, à savoir le primaire, le collège et le lycée, en leur donnant des informations sur ce sujet qu’ils peuvent transmettre à leurs parents», mentionne-t-il. D’après M. Allili, la première personne à pouvoir s’instruire au sein d’une famille reste sans aucun doute l’enfant, car il est conducteur de messages.

Durant l’entretien, notre interlocuteur a préconisé aux utilisateurs du gaz naturel de s’enquérir de plusieurs gestes anodins, mais qui, parfois, s’avèrent utiles, surtout avec le monoxyde de carbone, qui envoie chaque année des dizaines de personnes vers une mort certaine. «Pour se prémunir contre ce gaz incolore et inodore, il est préconisé de vérifier l’installation avant l’hiver, il faut savoir aussi qu’une bonne aération est importante, vérifier la flamme de la chaudière, si elle vire à l’orange, il faut rapidement procéder à des réparations», termine M. Allili.

La chargée de communication, Mme Sadki Fatiha, rapporte, quant à elle, la participation de la Protection civile. «Elle nous accompagne à chaque opération, la gendarmerie est également présente, ainsi que les membres de l’APC de Saoula», termine-t-elle.