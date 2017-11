Sans ascenseur depuis deux ans

Réagissez

Les habitants de la cité AADL Seballa, dans la commune d’El Achour, vivent une situation des plus pénalisantes.

En effet, la majorité des ascenseurs étant en panne, les résidants des immeubles, notamment les plus âgés, sont contraints de rester cloîtrés dans leurs appartements. «J’habite au 9e étage. Moi qui suis relativement jeune, je peine à rejoindre mon logement, que dire alors des personnes âgées et des malades qui ne sortent jamais faute d’ascenseur», confie un habitant de la cité. D’après ces locataires, certains ascenseurs sont en panne depuis deux ans et demi. «Nous avons sollicité les responsables de l’AADL à maintes reprises pour réparer ces ascenseurs, en vain. Tantôt ils nous disent que la pièce de rechange n’est pas disponible, tantôt ils nous promettent de venir, mais sans tenir promesse. Et c’est ainsi que deux années se sont écoulées sans que ces ascenseurs soient réparés. Que faut-il faire pour régler le problème ?», s’interrogent-ils.

«Quand on construit des immeubles de 10 étages, il faut impérativement assurer la maintenance des ascenseurs. C’est une condition sine qua non. Sinon il faut se limiter à trois ou quatre étages», ajoutent-ils. Les instances chargées de la gestion des cités AADL avaient promis, dans un passé récent, de régler ce problème de manière définitive. Cependant, rien n’a été fait. Pis encore, la situation se dégrade de plus en plus. Pratiquement toutes les cités qui ont été livrées à partir de 2005 connaissent le même problème. «Les ascenseurs sont indispensables dans une cité où les immeubles font plus de 10 étages. Nous lançons un appel aux autorités compétentes afin qu’elles interviennent pour régler le problème. S’agissant des autres problèmes, notre cité en foisonne. Mais celui des ascenseurs est prépondérant et mérite d’être réglé dans les plus brefs délais», concluent-ils.